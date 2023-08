Diletta Leotta a un passo dal parto: ecco il modo bizzarro in cui sceglierà il nome della bimba

Diletta Leotta si trova ad un passo dal parto, e presto darà alla luce la sua prima figlia, avuta dall’amore con Loris Karius. Il lieto evento è previsto a brevissimo e, nel frattempo, la telecronista sportiva si sta godendo qualche momento di relax nella sua Sicilia.

Nel corso di un’intervista, rilasciata in queste ore al Corriere dello Sport, la giovane ha svelato le sue emozioni a un passo dal lieto evento, ma non solo. Tra i tanti argomenti trattati, infatti, ha svelato anche quale sarà il modo anticonvenzionale in cui sceglierà il nome della sua bimba. Vediamo cosa ha detto.

Diletta Leotta fa confessioni a un passo dal parto: il nome della bimba

Molto presto Diletta Leotta darà alla luce la sua bambina, in quanto il parto è previsto a brevissimo. La telecronista sportiva ha detto di essere molto emozionata all’idea. Proprio per tale ragione, sta approfittando di questi giorni per riposare e per lasciarsi coccolare dall’affetto e dalla vicinanza della sua famiglia. Molto presto anche Loris Karius raggiungerà la sua compagna in Sicilia per assisterla durante il momento più emozionante ed importante della sua vita.

Ad ogni modo, anche se manca pochissimo all’evento, Diletta ha svelato di non aver ancora scelto il nome di sua figlia. Un po’ di tempo fa rilasciò un’intervista in cui dichiarò che avrebbe voluto chiamarla come sua madre, ovvero, Ofelia. La donna, però, le disse che era un nome eccessivamente pesante per una bambina, quindi, sarebbe stato opportuno pensare ad un altro nome. Ebbene, a quanto pare, Diletta e Karius non hanno ancora scelto.

Ecco che padre sarà Loris Karius

Durante l’intervista, infatti, Diletta Leotta ha svelato che tutto verrà deciso al momento del parto. La giovane ha ammesso di voler guardare negli occhi la sua bambina per la prima volta e poi decidere lì per lì come chiamarla. Attraverso i suoi occhi, infatti, è convinta che riuscirà a prendere la scelta giusta. Si tratta di una scelta davvero anticonvenzionale, quindi, sarà una sorpresa per tutti.

La Leotta, poi, ha svelato anche cosa pensa Loris in questo periodo. Il calciatore ha ammesso di voler essere un padre cool. Il suo intento, infatti, è quello di creare un rapporto molto cordiale con sua figlia, quasi amichevole. Lui sarà pronto ad aiutarla e a difenderla, tuttavia, vuole anche lasciarla libera di prendere le sue decisioni. Questo, però, non vuol dire che sarà eccessivamente permissivo, anzi, ha intenzione di impartire delle regole in modo da insegnare sin da subito a sua figlia com’è che va la vita.