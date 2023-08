Oroscopo 12 agosto 2023: Vergine combattuti, Pesci attenti ai nuovi incontri

Le previsioni dell’oroscopo del 12 agosto invitano gli Ariete ad essere attenti in quanto stanno per cambiare delle cose. I Sagittario hanno bisogno di prendere una boccata di ossigeno per riprendersi e rimettersi in carreggiata.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Ci vuole impegno e coraggio per portare a termine un traguardo importante. Se siete al lavoro da tempo per realizzare un obiettivo, e avete come l’idea che i sacrifici non vi siano ricompensati, non vi arrendete, presto cambierà tutto.

Toro. Ci sono delle situazioni professionali che vi stanno portando all’esasperazione, forse sarebbe il caso di prendere un po’ le distanze da certe situazioni. Guardare le cose da una diversa prospettiva potrebbe aiutare molto.

Gemelli. Siete un po’ distratti secondo le previsioni dell’oroscopo del 12 agosto. Imparate a mettervi in gioco e a non tirarvi indietro per paura di non essere all’altezza di certe situazioni. Nella vita solo chi non fa nulla non sbaglia mai.

Cancro. Buon momento per recuperare terreno in amore. Se avete avuto delle spiacevoli divergenze, adesso è tempo di mettere le cose al loro posto. Dal punto di vista professionale è importante mettere certe cose in chiaro.

Leone. Siete persone forti e tenaci, ma anche per voi arrivano i momenti in cui sentite il bisogno di essere consolati. Se ci sono degli alti e bassi in amore. è meglio essere cauti e non tirare troppo la corda.

Vergine. Ci sono un po’ degli alti e bassi in amore, ma abbiate pazienza e vedrete che tutto andrà per il verso giusto. Le piccole incomprensioni sono assolutamente normali. Nel lavoro siete indecisi su di una decisione.

Previsioni 12 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. La giornata di oggi potrebbe cominciare con qualche piccolo alto e basso. Se il vostro amore non è esattamente brillante, allora sarebbe il caso di rimandare la presa di certe decisioni molto impegnative.

Scorpione. Non date peso alle critiche poco costruttive. I nati sotto questo segno sentono il bisogno di mettersi in gioco e di dimostrare le proprie qualità. Quando venite sfidati, non siete certamente tra i segni che si tirano indietro.

Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo del 12 agosto vi invitano a staccare un po’ la spina. Ricordate che il corpo, ma soprattutto la mente, hanno bisogno di stare un po’ in stand-by, altrimenti si finisce per commettere degli errori.

Capricorno. Per prendere delle decisioni spesso avete bisogno di una spinta dall’esterno. Questo perché avete un po’ paura di assumervi le responsabilità di alcune scelte. In amore bisogna cedere a qualche tentazione, altrimenti vi sentirete repressi.

Acquario. Liberatevi di tutti i freni e le inibizioni che avete avuto fino a questo momento. Cercate di godervi un po’ di più il momento e cogliete al volo certe occasioni. Nel lavoro è importante essere audaci, a tratti anche sfacciati.

Pesci. Dovete prepararvi a dei nuovi incontri. Cercate di tenere gli occhi ben aperti però, in quanto le apparenze potrebbero ingannare, sia nel bene sia nel male. Non siate troppo polemici in amore.