Maurizio Costanzo, parla la figlia Camilla: “Maria de Filippi unica, solo lei ci è riuscita con papà”

La figlia di Maurizio Costanzo, Camilla si svela in una profonda intervista per Repubblica, raccontando la passione del padre per il lavoro. Rivelando questi particolari, parla di una situazione che solo Maria De Filippi riusciva a gestire: quella legata alle vacanze.

Attualmente, come ogni anno, dopo le riprese di Temptation Island, ‘Queen Mary’ si sta godendo qualche giorno di relax ad Ansedonia. L’unica differenza è che per la prima volta, al suo fianco, non c’è suo marito.

Maria De Filippi e quel “potere” unico su Maurizio Costanzo

Camilla Costanzo ha parlato del grande potere che aveva Maria De Filippi su Maurizio. Fino a quando il padre non ha conosciuto la conduttrice per lui non sono mai esistete le vacanze. Infatti, il giornalista trascorreva le proprie giornate lavorando. Diceva che le vacanze lo annoiavano e per questo si rifugiava dietro una scrivania. “Maria è stata la prima persona a convincerlo a fermarsi qualche giorno in estate”

Queen Mary è stata l’unica a fargli cambiare il suo stile di vita e a fargli prendere qualche giorno di relax. E proprio insieme che in questi giorni partivano per Ansedonia.. Ovviamente però senza staccare totalmente la spina

Il cambiamento di Costanzo in questi ultimi anni

Il 28 agosto 2023, Maurizio Costanzo avrebbe compiuto 85 anni. Impossibile dimenticare il volto che ha segnato la televisione italiana e anche il giornalismo. Scomparso a febbraio a Roma, ha lasciato un vuoto incolmabile sia nella vita di sua figlia Camilla ma anche in quella di Maria De Filippi e Gabriele. E proprio Camilla ha fatto sapere di non aver mai conosciuto un uomo che lavorasse tanto come suo padre.

Questo forse è uno die motivo per cui è sempre stato amato e rispettato da tutti. Camilla ricorda anche di non essere mai andata al cinema con il papà o a fare una semplice passeggiata. Ogni volta che voleva trascorrere del tempo con lui, doveva essere lei a raggiungerlo, in uno studio televisivo, nel suo ufficio o a teatro.