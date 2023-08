Oriana Marzoli lascia l’Italia per sempre: annuncio spiazzante e problemi di lavoro

Oriana Marzoli ha appena fatto un annuncio spiazzante in quanto ha svelato che lascerà l’Italia per fare ritorno i Spagna. Dopo aver trascorso diversi mesi nella nostra penisola, la venezuelana ha ritenuto opportuno lasciare questa terra che, ormai, non sembra essere più un luogo ospitale con lei.

Questa decisione potrebbe rappresentare anche la rottura definitiva con Daniele Dal Moro, con cui ci sono stati tantissimi tira e molla da quando sono usciti dal Grande Fratello Vip. Ad ogni modo, vediamo cosa è successo e cosa ha rivelato la giovane.

Oriana Marzoli annuncia il suo addio all’Italia

I fan presenti in Italia di Oriana Marzoli saranno abbastanza infelici di scoprire che la ragazza sta per andare via. Nel corso di un video pubblicato su Mtmad, la ragazza ha ammesso di non essere più nella condizione di rimanere in tale nazione. La protagonista ha spiegato che, dopo aver trascorso 5 mesi all’interno della casa del GF Vip, sentiva solamente il bisogno di riprendere in mano la sua vita e di rilassarsi un po’ al mare.

Purtroppo, però, questo non è stato affatto un periodo semplice per lei. Oriana sta vivendo dei continui alti e bassi con Daniele Dal Moro e la loro relazione sembra sia giunta definitivamente al capolinea. Inoltre, pare anche che in Italia non ci siano più tante opportunità lavorative per la giovane, considerando anche che Mediaset ha fatto fuori tutti i protagonisti della scorsa edizione del GF Vip. Proprio per tale ragione, la ragazza adesso partirà per un viaggio ad Ibiza e poi farà rientro a Madrid.

Relazione con Daniele Dal Moro definitivamente finita? Pare di sì

Nel corso del video annuncio, in cui Oriana Marzoli ha svelato che andrà via dall’Italia, pare per sempre, la protagonista ha anche detto che lascerà l’appartamento che aveva preso qui. La Marzoli non ha potuto fare a meno di mostrarsi particolarmente triste e provata a causa di tutto quello che le è successo in questo periodo. Molto probabilmente, staccare la spina e allontanarsi da tante situazioni che le hanno generato malessere le sarà di aiuto.

Nel frattempo, Oriana ci ha tenuto a rassicurare i suoi fan dicendo loro che si rimetterà presto e che le sue condizioni di salute sono buone. Tuttavia, non ha più motivi per restare ancorata in questa nazione. Questo, dunque, sembra determinare la fine definitiva della relazione con Daniele Dal Moro. Dopo tanti alti e bassi, finalmente, i due potrebbero avere preso una decisione irremovibile. Intanto, però, Daniele non è intervenuto sula faccenda. Non resta che attendere per vedere se lo farà.