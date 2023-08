Stefano De Martino, “Veritici Rai arrabbiatissimi”: a rischio tutta la carriera dell’ex ballerino

Non sempre la popolarità gioca a favore dei personaggi dello spettacolo, questo è il caso di Stefano De Martino. Detto in parole povere: se sei riuscito a costruirti un nome in un ambito di lavoro ultrà ‘pubblico’ come quello televisivo, dovresti un attimo sganciarti dal gossip becero.

Soprattutto se sei un dipendete della tv di Stato. Secondo alcune indiscrezioni la situazione che lo sta vedendo protagonista assieme a Belen Rodriguez non sta piacendo affatto alla rete Rai tanto da prendere dei provvedimenti,.

Stefano De Martino ai ferri corti con i vertici di Viale Mazzini?

A lanciare l’indiscrezione come sempre Dagospia che fa sapere quanto si mormora in azienda. Secondo alcune voci pare che dai vertici Rai qualcuno ha storto il naso nei confronti di Stefano De Martino che in queste settimane è al centro della cronaca rosa. La rete non hai visto di buon occhio il gossip becero e tutta la situazione che lo vede protagonista assieme alle “corna” con Belen non piace affatto.

“Quasi tutti i conduttori nazional-popolari hanno condotto una vita privata e sentimentale morigerata o sono stati bravi a nascondere le loro scappatelle. Tutto il contrario di ciò che fa Stefano De Martino: la sua storia di disamore e tradimenti tiene banco anche questa estate e si dice che ai piani alti della Rai questi comportamenti stia iniziando a far storcere il naso”. QUesto è quanto si legge sul portale.

Gli altarini di De Martino hanno storcere il naso alla rete Rai

Al momento c’è da dire che Stefano De Martino su quello che ha pubblicato sua moglie non ha aperto bocca. Quel che però sembra plausibile è che forse anche lui vuole mandare avanti il festival del gossip. Intanto, dopo il video delle corna pubblicato dalla modella qualcuno pensa addirittura che Stefano preferisce tacere per evitare l’ennesimo colpo basso della ex compagna.

Infatti, Belen potrebbe davvero sganciare la bomba. Chissà, quel che è certo è che ai piani alti di Viale Mazzini sono attenti alla ‘presentabilità’ e De Martino prima che sia troppo tardi farebbe bene a risolvere le sue questioni private