Barbara D’Urso, lo scatto hot manda in estasi : abito trasparente bianco e perizoma in vista, una Bomba!

Attualmente in vacanza nella costiera Amalfitana, Barbara D’Urso ha mandato in estasy tutti i suoi fan. Non solo cene tra amici, serate di divertimento e tanto buon cibo… La conduttrice televisiva ha mandato in estasy i suoi fan mostrandosi in tutto il suo splendore sfoggiando un fisico da paura a 65 anni.

Nell’ultimo post, in particolare, ha pubblicato uno scatto del suo Lato B coperto da un copricostume bianco trasparente nella splendida cornice della Costiera. I fan sono letteralmente impazziti e tra i piatti tipici, paesaggi da sogno e amicizie vip come Enzo Miccio e Imma Battaglia, non hanno dubbi: «Il vero spettacolo sei tu».

Barbara D’Urso seducente in bikini: fisico da urlo e lato B tutto da fuori

Uno scatto che ha mandato davvero in visibilio tutti i suoi seguaci. Barbara D’Urso davvero non ne ha per nessuno e a farle invidia sono anche le ventenni. La 65 enne mostra ancora un fisico di una ragazza, perfetto in ogni angolo del suo corpo.

Gambe lunghe e seducenti, e a far perdere la testa il suo lato B, mostrato sotto un copricostume in pizzo trasparente. Secondo i fan della conduttrice di Canale 5, Barbara D’Urso con l’uscita da Mediaset sarebbe tornata più in forma che mai. Qualcuno infine non ha nascosto nemmeno il desiderio di ammirarla con invidia….

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Il futuro della conduttrice a Mediaset: non si fermerà

Ma la domanda che tutti si pongono dopo quanto accaduto con Mediaset è che fine farà adesso barbara D’Urso. La conduttrice ha assicurato che presto la si rivedrà sul piccolo schermo. Quasi impossibile però sulla rete del Biscione.

Tra l’altro il suo contratto scade a fine 2023 e quindi fino ad allora non potrà cimentarsi in altre avventure professionali. Poi si vedrà… Una cosa è certa per ora non crede affatto di andar e in pensione.