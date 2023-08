Amici 23, confermato primo allievo: “Un pupillo di Rudi”. Il web si divide

Grande attesa per i ritorni dei programmi di Maria De Filippi nei pomeriggi di Canale 5. Oltre Uomini e Donne, tornerà in onda Amici a settembre.

Il talent show riprenderà la sua corsa con la 23esima edizione, che avrà ovviamente dei nuovi allievi. Tanta curiosità anche per gli insegnanti, infatti, tutti ormai vogliono sapere chi prenderà il posto di Arisa e Todaro. Intanto, per quanto riguarda gli allievi, sembra che un nome sia già stato confermato.

Amici 23, confermato il primo concorrente: un ex allievo

C’è tanta curiosità e attesa per la prossima edizione di Amici che inizierà tra meno di un mese. In queste ore, è spuntato fuori già il nome di quello che potrebbe essere il primo allievo di questa stagione.

A lanciare il pettegolezzo Deianera Marzano facendo nome e cognome dell’aspirante allievo. Stiamo parlando di Mezcal. Chi ha seguito la passata edizione del programma, di sicuro ricorderà il brevissimo percorso del giovane cantante, eliminato assieme ad un altro allievo.

Diego Taralletto De Falco primo concorrente della scuola di Amici

Come in molti ricorderanno Diego Taralletto De Falco, questo il suo vero nome, è entrato a far parte del talent show quando ormai i percorsi degli altri allievi erano avviati da tempo. Per il 18enne non c’è stato il tempo necessario per prepararsi a dovere per il Serale. Infatti, a pochi giorni dall’inizio dell’ultima fase del talent show, Rudy Zerbi ha deciso di non portare con sé Mezcal. All’epoca Zerbi però dichiarò tutto il suo dispiacere per Mezcal nel non farlo entrare nella scuola di Amici.

Nel corso della puntata andata in onda la domenica 5 marzo, Mezcal fu eliminato insieme a Paky. A differenza del ballerino, il cantante 18enne ha ricevuto una bella proposta e a fargliela è stato proprio Rudy. L’insegnante gli ha dato la possibilità di ripotersi candidare e di essere sicuro che il suo posto è già in classe. Ma cosa ne pensa il web? Beh, dando uno sguardo ai commenti per ora si divide. Da un lato c’è che chi è felice di rivedere il giovanotto ad Amici, dall’altro invece che chi dichiara che ormai ha già avuto la sua possibilità