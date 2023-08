Un posto al sole anticipazioni martedì 8 agosto 2023: Nunzio affronta Rossella

Manca poco più di una settimana dallo stop di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che prima della pausa estiva ci saranno grandi colpi di scena che lasceranno i fan senza parole.

Cammarota allontanerà Rossella ma si renderà presto conto che i suoi sentimenti, così come quelli di Ross, non potranno essere messi da parte così facilmente. Eduardo intanto faticherà a tenere a bada i suoi scagnozzi, pronti a controllare il territorio mentre Mariella riuscirà a chiarirsi con Sasà ma nuovi problemi saranno all’orizzonte.

Un posto al sole anticipazioni 8 agosto: Nunzio fa i conti con i suoi sentimenti

Nella puntata di domani martedì 8 agosto vedremo Nunzio prendere una decisione importante. Nello specifico, il giovane chef farà i conti con se stesso e deciderà di tenere lontana Ross da lui e di lasciare che le cose tra loro si raffreddino. Si troverà però a capire immediatamente che i loro sentimenti non potranno di certo essere cancellati così facilmente. Alla fine avranno un duro confronto

Intanto, npvità arriveranno anche per Eduardo. Il giovane vuole cambiare vita per Clara e iniziare un nuovo percorso accanto alla Curcio. Peccato però che abbandonare la malavita non è affatto semplice, dato che è controllato continuamente. Inoltre, Sabbiese deve anche affrontare Damiano: tra i due ancora non è finita.

Anticipazioni: Mariella costretta a mantenere il segreto

Le anticipazioni ci fanno sapere inoltre che Mariella non può certo rivelare cosa le abbia confessato Castrese ma non può neanche tradire la fiducia del suo amico. Per questo motivo, troverà il giusto modo per chiarirsi con Cerri

A un problema risolto se ne aggiungeranno però degli altri e il Del Bue consiglierà alla moglie di tenersi in guardia. Dovrà ancora affrontare delle lunghe peripezie. Insomma, domani sarà senza dubbio una puntata da non perdere