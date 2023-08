Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli alla guida di un programma: dove e quando li vedremo

Grande novità per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I due ragazzi, infatti, stanno per cimentarsi in un’avventura del tutto nuova che, sicuramente darà loro l’opportunità di mettersi in gioco a 360°.

Dopo che entrambi hanno avuto delle esperienze televisive, anche se in situazioni differenti. Adesso si accingono a lanciarsi in un progetto che li vede coinvolti insieme. I due saranno alla conduzione di un nuovo programma tv. Vediamo di che si tratta e quando andrà in onda.

Ecco tutti i dettagli sul nuovo programma che condurranno Giulia e Pierpaolo

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi saranno alla guida di un programma tv. Nello specifico, si tratta di Ex on the Beach, il programma mediante il quale alcuni single vengono ospitati su di un isola nella speranza di trovare l’amore. Nel frattempo, però, poco per volta, riceveranno le visite dei loro ex che porteranno scompiglio nelle loro vite. Ebbene, i due piccioncini si preparano a sostituire Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez che, fino all’anno scorso, erano alle redini di tale trasmissione..

Questa indiscrezione è stata divulgata da TVBlog, il quale ha dato quasi per certa la notizia. In effetti, adesso sia Giulia sia Pierpaolo sono liberi da altri impegni televisivi. La Salemi non sarà più l’opinionista dei social del Grande Fratello, dato che il suo posto è stato preso da Rebecca Staffelli. Anche Pierpaolo non condurrà più il GF Vip party. Pertanto, adesso i due possono concentrarsi su questo nuovo progetto.

Quando debutteranno come conduttori Pretelli e la Salemi

Per quanto riguarda il periodo in cui dovrebbe andare in onda tale reality show, esso solitamente viene trasmesso in autunno. L’anno scorso, ad esempio, iniziò dal 30 novembre e fu trasmesso su Paramount+. Per due anni consecutivi il programma è stato condotto da Cecilia e Ignazio, mentre la prima stagione fu condotta da Elettra Lamborghini. Ebbene, adesso si è sentito il desiderio di apportare delle modifiche.

Il pubblico da casa è già entusiasta di vedere come se la caveranno Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli nelle vesti di conduttori di questo reality show. Al momento, però, i diretti interessati non sono intervenuti sulla faccenda. molto probabilmente stanno aspettando l’ufficialità da parte dell’azienda prima di parlare di questo argomento. Intanto, si stanno godendo qualche sprazzo di vacanza prima di rimettersi al lavoro durante la nuova stagione televisiva che partirà a breve.