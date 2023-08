Gemma Galgani conferma il flirt con il giovane “cavaliere”: chi ha rapito il cuore la dama

Nel mondo del dating show più amato d’Italia, “Uomini e Donne“, le voci e i pettegolezzi non smettono mai di circolare. L’attenzione si è recentemente concentrata su Gemma Galgani, la dama del Trono Over, dove l’hanno vista protagonista di un nuovo flirt.

Le indiscrezioni sembrano provenire da fonti diverse, ma cosa c’è di vero dietro queste voci? Scopriamo i dettagli che circondano la misteriosa situazione della piemontese

Uomini e donne, Gemma Galgani ha davvero un nuovo amore?

Solo pochi giorni fa l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni aveva detto che questa che questa potrebbe essere l’ultima stagione per la dama a Uomini e donne. Tuttavia, l’ex cavaliere di Gemma, Giorgio Manetti, ha espresso un punto di vista opposto, sottolineando che la presenza della donna sarà ancora lunga dato che è in tv solo per farsi pubblicità. Ormai sono in tanti a credere che la donna sia nel dating solo per farsi pubblicità e questo lo conferma anche il fatto che ad oggi non riesce ancora a trovare un uomo.

Le voci si sono intensificate con la notizia che Gemma Galgani sta trascorrendo l’estate in compagnia di un uomo più giovane, anche se i dettagli rimangono ancora un mistero. Fonti anonime suggeriscono che questo misterioso uomo avrebbe conquistato il cuore di Gemma, facendolo battere più forte. Tuttavia, al momento, non c’è alcuna conferma ufficiale su questa nuova relazione. Infatti, nemmeno lei stessa si è espressa sulla questione. Quello che al momento però sembra certo è che a fine mese sarà nel parterre

Indiscrezioni sulle prime registrazioni di Uomini e donne

Per ora non c’è nessuna certezza sul nuovo flirt di Gemma con questo giovane cavaliere, anche perchè se davvero ci fosse stato un uomo nella sua vita di sicuro lo avrebbe già dichiarato. A fine mese ci saranno le nuove registrazioni di Ued e pare che sul trono potrebbe arrivare Francesca Sorrentino da Temptation.

L’indiscrezione è arrivata dopo che la giovane ha mostrato una foto direttamente dai camerini del dating. Atteso anche uno scontro tra Tina e Manetti, dopo le ultime dichiarazioni di lui.