Ballando con le stelle, il cast prende forma: confermati i primi 4 big

Manca sempre meno alla nuova edizione di Ballando con le stelle. Anche quest’anno si attende un cast ricco di grandi novità e sorprese che lascerà il pubblico senza parole.

Milly Carlucci sta lavorando per avere concorrenti unici e in queste ore sono spuntati i primi 4 big ufficiali. ll talent prime time di Rai 1 ripartirà ad ottobre e a dare qualche anticipazione ci ha pensato Giuseppe Candela.

Ballando con le stelle: confermati i primi 4 big

Manca sempre meno al ritorno dei grandi programmi per la stagione autunnale. In Rai è previsto anche quest’anno la messa in onda di Ballando con le stelle, che vedrà alla conduzione sempre Milly Carlucci. Stando alle ultime new, sembra che il cast stia iniziando a prendere forma tanto da confermare i primi 4 concorrenti. A prendere parte alla prossima edizione del talent sarebbero: Simona Ventura, Bruno Barbieri, Bobby Solo e Teo Mammuccari. Trattasi di nomi già accostati al programma in precedenti rumor, ma adesso sembrerebbe molto più probabile vederli in pista.

Su Simona Ventura, ad esempio, si era vociferata una possibile partecipazione al talent del sabato sera insieme a Paola Perego e al compagno Giovanni Terzi. Anche Teo Mammuccari, vincitore della prima edizione de Il Cantante Mascherato, altro noto show della Carlucci, era stato più volte accostato al programma, sebbene inizialmente si era ipotizzato un suo approdo in giuria.

Chi saranno gli altri concorrenti: rumors

In queste ore in rete sono circolati anche altri nomi che potrebbero riempire il cast di Ballando con le stelle. Infatti, tra questi troviamo Marcell Jacobs e Fabio Cannavaro, Nino D’Angelo e Leo Gassman, ma anche volti noti alla tv quali Massimiliano Ossini e la Signora Coriandoli.

Tra gli altri nomi papabili anche Serena De Ferrari e Massimiliano Caiazzo di Mare Fuori. Nessuna novità almeno per adesso sul fronte giuria. Milly Carlucci sembrerebbe intenzionata a confermare sempre gli stessi giurati