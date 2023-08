Ida Platano e Alessandro Vicinanza, chi paga tutti i viaggi che fanno? Lei rompe il silenzio

Come tutti i fan di Ida Platano e Alessandro Vicinanza avranno avuto modo di vedere, i due si concedono spesso dei viaggi. Soprattutto nell’ultimo periodo si stanno allontanando parecchio dal loro lavoro per concedersi delle fughe romantiche.

Ebbene, gli utenti del web più maliziosi stanno continuando a fare delle pesanti insinuazioni sul loro conto. Nello specifico, insinuano che la parrucchiera stia con Alessandro solo per il tenore di vita che lui le permette di fare. Una volta per tutte, dunque, Ida ha fatto delle confessioni a riguardo.

Ida nella bufera per i troppi viaggi con Alessandro, chi paga?

In molti accusano Ida Platano si stare con Alessandro Vicinanza solo per un tornaconto economico e perché con lui può fare tanti viaggi. Nell’ultimo periodo, infatti, i due si sono spesso allontananti dalle loro città e dal loro lavoro per concedersi dei momenti di relax. C’è stato il viaggio a Miami, le piccole fughe a Capri, il viaggio in Sardegna, quello a Ibiza e Formentera, il tutto nel giro di pochi mesi.

Prima d’ora, invece, Ida non era solita fare tutti questi viaggi almeno questa è la percezione avuta dalla maggior parte degli utenti del web. Proprio per questo, i più malpensanti non hanno potuto fare a meno di credere che dietro il fidanzamento con Alessandro si celino ragioni di tipo economico. Ma sarà davvero così? Stanca di tutti questi pettegolezzi, la Platano ha deciso di intervenire e di fare chiarezza a riguardo.

La Platano fa chiarezza e svela come lei e Vicinanza si pagano tutte le vacanze

Ida Platano ha svelato che lei ama fare viaggi e li ha sempre fatti anche prima che arrivasse nella sua vita Alessandro Vicinanza. Ida ha sempre lavorato, quindi, è da quando aveva 20 anni che va in giro per il mondo non appena ne ha la possibilità. Vero è che in questo periodo si sta concedendo qualche piccola vacanza in più, ma a suo avviso non fa del male a nessuno, quindi è libera di comportarsi come meglio crede.

In merito ai viaggi con Alessandro, Ida ha detto che i due sono sempre soliti dividere. Se può permettersi tutte queste vacanze, dunque, è perché ne ha la possibilità. L’unico viaggio che le è stato regalato dal suo compagno è quello a Miami, che i due hanno fatto un po’ di tempo fa. Per il resto, invece, dividono tutte le spese, almeno questa è la versione dei fatti dell’ex dama di Uomini e Donne. Questo chiarimento sarà servito a placare le insinuazioni e i dubbi di molti utenti del web?