Temptation Island, la storia tra Greta e Mirko e vera? Filippo Bisciglia fa una confessione

Tra le coppie nate a Temptation Island, quella che sta generando maggiore sgomento è quella formata da Greta e Mirko. Tra i due, infatti, sembra essere scoccato un colpo di fulmine, al punto da dare luo9go ad un fidanzamento ufficiale a tutti gli effetti.

La repentinità con cui è avvenuto il tutto ha fatto dubitare i telespettatori più malpensanti, i quali hanno insinuato che i due non siano sinceri al 100% e ci sia qualcosa sotto. Sarà davvero così? A rompere il silenzio sulla faccenda è stato Filippi Bisciglia, il quale ha fatto delle confessioni molto interessanti a riguardo.

Filippo Bisciglia difende Greta e Mirko

La relazione nata tra Mirko e Greta dopo Temptation Island è vera oppure c’è qualcosa sotto? Stando a quanto rivelato dal conduttore del reality show incentrato sui sentimenti, pare proprio che sia tutto reale. Filippo Bisciglia, infatti, ha rilasciato un’intervista sul magazine TV Sorrisi e Canzoni ed ha parlato di alcune coppie del programma che si è concluso da poco.

Con particolare riferimento a Greta e Mirko, Filippo ha detto che gli è capitato tante volte di vivere una situazione analoga a quella che hanno vissuto i due. Soprattutto quando si è così giovani, infatti, può capitare di essere colpiti da un improvviso e repentino colpo di fulmine e di gettarsi così a capofitto in una nuova relazione. Inoltre, Filippo ha svelato che si legge dagli occhi dei due ragazzi che si amano sul serio.

Ex di Temptation Island in difficoltà: che succede

inoltre, i numerosi gesti a cui Greta e Mirko hanno dato luogo dopo Temptation Island sembrano essere ulteriori conferme di quanto i due tengano l’uno all’altra. La coppia ha già conosciuto le rispettive famiglie, sono stati in vacanza insieme e si sono anche fatti un tatuaggio di coppia. Al di à di questa coppia, però, Bisciglia ha parlato anche di altre. Nello specifico ha detto che ci sono alcuni protagonisti che stanno molto patendo l’improvvisa esposizione mediatica.

Alcuni protagonisti, infatti, non stanno riscuotendo tanto successo sul web a causa del modo in cui si sono comportati nel programma. Tra questi, ad esempio, c’è l’ex di Francesca Sorrentino, ovvero, Manuel Maura. Quest’ultimo sta ricevendo spesso critiche per il modo in cui si è comportato nel programma. Stessa sorte sta toccando anche a Federico Viviani, pertanto, Filippo ha sentito il bisogno di difenderli e di specificare che, specie in un’età cos’ giovane, sono cose che possono accadere.