Oroscopo 18 agosto 2023: Vergine decisi, Pesci sul filo del rasoio

Le previsioni dell’oroscopo del 18 agosto 2023 invitano i Leone a prendere le decisioni con la propria testa. Gli Scorpione devono allargare i propri orizzonti.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Ci sono alti e bassi in amore. Se siete tesi a causa di alcune situazioni che si sono verificate di recente, cercate di essere cauti e di non lasciarvi prendere troppo dall’impeto del momento.

Toro. Le previsioni dell’oroscopo del 18 agosto vi invitano ad essere più rassegnati. Nella vita bisogna lottare, ma ci sono cose che sfuggono al vostro controllo, quindi, non vi resta che accettarle semplicemente.

Gemelli. In amore potreste commettere qualche sciocchezza. Siete molto passionali e desiderosi di vivere emozioni nuove e forti. Attenti, però, a non commettere degli errori dei quali potreste pentirvi.

Cancro. Siete pronti a gettarvi verso nuovi orizzonti e ad esplorare nuove situazioni. Dal punto di vista professionale sentite il bisogno di rivedere alcune decisioni che avete preso di recente. Ricordate che siete sempre in tempo per cambiare idea.

Leone. Alcuni ricordi potrebbero riaffiorare nella vostra mente e rendervi particolarmente pensierosi. Cercate di affrontare la realtà con maggiore razionalità, badando meno a quello che dicono gli altri. I consigli vanno ascoltati, ma poi bisogna agire sempre con la propria testa.

Vergine. Quando prendete una decisione, difficilmente tornate sui vostri passi. Cercate di essere più onesti, in primis nei riguardi di voi stessi, specie per alcune faccende che riguardano l’amore.

Previsioni 18 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. In amore e in amicizia siete un po’ scontrosi. I problemi della vita e i piccoli intoppi non devono impedirvi di dedicarvi alle persone care. Sul lavoro un nuovo progetto potrebbe tenervi particolarmente impegnati.

Scorpione. Le stelle vi invitano ad allargare i vostri orizzonti in modo da esplorare nuovi lidi e non restare sempre nella staticità. In questo periodo avete bisogno di un cambiamento, quindi, datevi da fare.

Sagittario. Godetevi qualche piccolo momento di relax in compagnia delle persone care e della persona che amate, nel caso in cui foste impegnati. Per risolvere alcune faccende in sospeso c’è tempo, rimandate tutto a settembre.

Capricorno. Giornata molto dinamica. L’Oroscopo del 18 agosto vi invita a tenere a freno il portafogli, altrimenti potrebbe esserci il rischio di dare luogo a spese un po’ troppo eccessive, e il momento non lo permette molto.

Acquario. Siete molto lungimiranti, a volte anche troppo. Cercate di godervi un po’ anche il presente, altrimenti rischiate di lasciarvi sfuggire delle cose e delle belle emozioni. Sul lavoro è importante essere oculati.

Pesci. Vi sentite come se foste in bilico sul filo del rasoio, qualunque decisione prendiate in questo periodo, potrebbe sembrarvi quella sbagliata. Cercate di seguire di più il vostro cuore e il vostro istinto.