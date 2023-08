Ex volto di Uomini e donne protagonista di una storia a Forum: lo ricordate? Aveto fatto perdere la testa proprio a lei…

Chi ha seguito oggi la puntata di Forum andata in onda su Canale 5 avrà notato sicuramente il protagonista della storia che ha raccontato il Giudice Foti.

Chi ha seguito il programma condotto da Barbara Palombelli sicuramente avrà notato Germano, ex cavaliere di Uomini e donne. Ma vi ricordare chi corteggiava?

Ex del trono over protagonista a Forum: la storia folle

Germano per la seconda volta è stato protagonista a Canale 5. Ovviamente precisiamo che in questa puntata ha recitato solo un ruolo nel salotto di Forum, ed è stato chiamato in causa dalla ex fidanzata con la quale ha avuto una bambina, chiedendo l‘affido esclusivo. Elga questo il nome della donna ha capito dopo una breve relazione con lui di non essere fatto la persona giusta, in quanto lui sarebbe una persona narcisista e troppo preso da se.

L’unica cosa però è che l’unica persona ad avere queste caratteristiche è stata proprio lei. Ma come detto in precedenza ad incuriosire non solo la simpatica storia ma anche la particolare bellezza del giovanotto. A tanti da casa non è passato inosservato il suo volto. Molti si sono chiesti dove l’avessero visto e possiamo dirvi che è stato un cavaliere molto discusso del trono over.

Germano a Uomini e donne: ricordate chi corteggiava?

Germano è approdato a Uomini e Donne qualche anno fa, precisamente nel 202o, catturando l’attenzione di Valentina Autiero. La conoscenza con la dama tatuata è proseguita per diverse settimane, sebbene l’Autiero provasse un sentimento ben più forte di quello dell’Avolio.

I due protagonisti del Trono Over hanno trascorso un romantico weekend insieme, scambiandosi delle fedine in ricordo della fuga d’amore. Peccato però che questa storia sia durata davvero pochissimo. Lui messo alle strette ha scelto di uscire dal programma ma dopo poco tutto è finito in malo modo. Da allora anche Valentina ha lasciato il programma senza più tornarci.