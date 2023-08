GF 8, colpaccio Signorini: arriva concorrente di Ballando. Si parla di cachet stellare per il si!

Si continua a lavorare per formare il cast del Grande Fratello 8 e a quanto pare tutto inizia a prendere forma. In queste ore si è parlato di un vero e proprio colpaccio da parte di Alfonso Signorini e a rivelare l’indiscrezioni ci ha pensato Dagospia.

Il prossimo 11 settembre,il reality show di Canale Cinque riaprirà i battenti, e a quanto pare nella Casa più spiata d’Italia entrerà Giampiero Mughini.

Cast GF: Arriva un noto personaggio della tv ex anche di Ballando con le stelle

Lo scrittore, nonché saggista, giornalista e noto opinionista televisivo avrebbe deciso di accettare la sfida propostagli dal Biscione, naturalmente dietro corposo cachet. D’altra parte l’intellettuale non è nuovo a dire di sì a offerte di un certo tipo. In molti lo ricorderanno infatti anche alla corte di Milly Carlucci, quando partecipò come concorrente a Ballando con le Stelle.

Come riferisce Dagospia, Giampiero rispetta tutte le linee guida imposte da Pier Silvio. Non è un influencer, ha un profilo ‘alto’, non è incline al trash di bassa lega etc etc. Laddove arrivasse la conferma ufficiale della sua presenza, si sarebbe innanzi a un nuovo caso in stile Barbara Alberti. Anche la scrittrice scelse di mettersi in gioco al GF Vip e, tutto sommato, non sfigurò. Succederà lo stesso? Al momento non si hanno certezze ma pare che la sua presenza anche al pubblico a casa sia molto gradita.

Grande Fratello: chi sono i concorrenti di questa edizione?

Ma chi saranno i nuovi concorrenti di questa edizione del Grande Fratello? Anche in questo caso non si hanno ancora certezze anche perche solo alla fine sapremo chi varcherà la famosa porta rossa.

Al momento però dovrebbero entrare nella casa di cinecittà 10 persone. Tra questi troviamo ossia Ninetto Davoli (74 anni), Benedicta Boccoli (56), Brigitta Boccoli (51), Corrado Tedeschi (71), Fiordaliso (67), Justine Mattera (52), Rossana Fratello (72), Annalisa Chirico (37), Samira Lui (25) e appunto Giampiero Mughini che ha 82 anni.