Aurora Ramazzotti da scandalo su Ig: totalmente nuda con seno e parte intime in bella vista, è bufera in rete

Venerdì 18 agosto, Aurora Ramazzotti sta trascorrendo le vacanze in Sardegna e ha pubblicato alcuni scatti che riassumono le sue meritate ferie.

Oltre a foto che la ritraggono insieme al compagno Goffredo Cerza o insieme ai suoi amici, l’influencer ha postato anche una foto totalmente nuda mentre fa la doccia, suscitando, nel giro di poco, un caos totale. Ma vediamo nel dettaglio insieme cosa è successo

Arora Ramazzotti si spoglia su Ig: lo scatto scatena il web

E’ la prima volta che Auorora Ramazzotti decide di spogliarsi sui social e questa volta lo ha fatto lasciando tutti senza parole. La figlia di Michelle ha voluto osare consapevole di quello che sarebbe potuto accadere dopo. La neo mamma ha pubblicato una sua foto mentre fa la doccia totalmente nuda e con tanto di forme in bella vista.

Aurora ha incantato tutti con la sua bellezza ma nello stesso tempo tanti sono stati i commenti di disapprovazione da parte degli utenti. Qualcuno le è andata contro insinuando che la foto pubblicata è poco educativa dato che lei è un personaggio pubblico. Qualcuno altro invece le ha ricordato che dice sempre di non voler mettersi in mostra eppure…

La reazione dell’influencer conferma quello che avrebbe voluto accadesse

Aurora Ramazzotti, ad ogni modo, non è rimasta in silenzio sulla questione. Sotto il post, la giovane ha pubblicato il suo pensiero con queste parole: “Comunque sono sinceramente offesa che nessuno abbia commentato il mio disegno pazzesco” ha scritto in riferimento ad una delle foto pubblicate poco prima.

Anche nelle stories non sono mancati riferimenti ironici alle polemiche generate dallo scatto in cui si è mostrata svestita. Insomma, come detto in precedenza sapeva benissimo cosa sarebbe accaduto e a quanto pare questo è proprio quello che desiderava… Ma perchè