Stasera Tutto è possibile tagliato, De Martino fuori all’ultimo: scatta la protesta

Brutte notizie per Stefano De Martino e il suo show Stasera tutto è possibile. Il programma Rai a quanto pare è verso la cancellazione nella prossima stagione televisiva. A riferirlo infatti non una voce di corridoio bensì uno dei volti del programma di Rai Due, vale a dire il comico Francesco Paolantoni. Come è noto lo show, dopo la conduzione di Amadeus, è passato nelle mani dell’emergente ex ballerino di Amici con ottimi ascolti.

Nel corso della presentazione a luglio dei palinsesti Rai non è stato messo in scaletta in autunno. Si credeva che la nuova stagione avrebbe visto la luce a inizio 2024, ma Paolantoni ha spiegato che probabilmente non sarà nemmeno così. Quindi cosa è successo?

Stasera tutto è possibile tagliato dal palinsesto: parla Paolantoni

Stasera tutto è possibile è in bilico e al momento non si sa se e quando andrà in onda nella prossima stagione. Per il momento nel palinsesto del 2023 non c’è ombra di De Martino e pare nemmeno nel 2024. Ma cosa è successo se fino a poche settimane fa si parlava di un De Martino trionfante con addirittura due programmi in onda?

Paolantoni ha anche di chiarato che se lo show non andrà in onda dopo Sanremo è probabile che Stasera tutto è possibile sarà addirittura cancellato. Evidentemente l’attore è in possesso di informazioni non note al pubblico. Il comico ha invitato gli affezionati dello show a “protestare” bonariamente con il servizio pubblico, scrivendo mail e ioncoraggiandoli a non lasciarli soli.

La reazione di Stefano De martino

Paolantoni non ha aggiunto altro ma ha fatto sapere che al momento è tutto fermo. Ma intanto, De Martino cosa ne pensa? A quanto pare il giovane ed ex ballerino di Amici sembra dormire sogni tranquilli.

Stefano ormai è sempre più volto di punta del secondo canale Rai. Anche se Stasera tutto è possibile non dovesse tornare in onda, nella prossima stagione sarà impegnatissimo. Il conduttore è stato arruolato per essere la nuova voce narrante dell’ottava edizione de Il Collegio. Inoltre è stato confermato il programma da lui scritto e pensato, Bar Stella, che sarà trasmesso ad ottobre e a questi impegni va ad aggiungersi il De Martino Show,