L’avete riconosciuta? Qui ha poco più di 20 anni ed è una star di Un posto al sole

In questo scatto bianco e nero troviamo una delle star più amate e seguite di un posto al sole. Quello che possiamo dire è che qui è molto diversa da come appare oggi, e non solo per via della giovane età.

Pochi sanno inoltre che questa ragazzina ha lavorato nella fase della sua adolescenza con due grandi della televisione italiana, Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Ma chi è? L’avete capito?

Nina Soldano di Un posto al sole agli esordi: l’avete riconosciuta?

Tanta TV l’ha resa uno dei volti più cari al pubblico ma Un posto al sole ma non è stata l’unica serie a cui ha partecipato. Tra le altre la ricordiamo infatti in Incantesimo, Casa Vianello e Il giudice Mastrangelo. Ebbene, non so se avete capito di chi parliamo ma è proprio lei: Nina Soldano. L’attrice in una recente intervista ha fatto sapere di avere tanti ricordi sugli esordi, soprattutto quella voglia di imparare.

Nello scatto amacord in questione Nina che veste i panni di Marina ha poco più di 15 anni. Una cosa sembra sia rimasta la stessa, il suo sorriso dolce e contagioso. Oggi ha sessant’anni ma l’immagine che la ritrae sembra sia stata scattata solamente ieri, è ancora bellissima e impegnata in tanti progetti.

La popolarità e il successo di Un posto al sole nel suo personaggio

Marina Giordano è senza dubbio uno dei pilastri della soap Un posto al sole. I fan infatti sperano di vederla ancora per tanti anni nei panni della compagna di Ferri. Lei a tal proposito, nel frattempo non smette di sorprendersi di tanto affetto:

“Per me tutto è una conquista, ancora oggi dopo 35 anni di carriera.” Ad oggi non da nulla per scontato, motivo per cui sa benissimo quanto sia importante portare avanti l’energia e la voglia di vivere come se fosse ancora una ragazza…