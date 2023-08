Federica Panicucci e Marco Bacini, matrimonio saltato di nuovo: cosa è successo alla coppia

Pochi mesi fa a lasciare senza parole sia il pubblico ma la stessa compagna proprio Marco. L’uomo ha dichiarato in diretta Verissimo tramite una lettera tutto il suo amore alla conduttrice. La coppia sarebbe dovuta convolare a nozze prima dello scoppio della pandemia nel 2020. Tuttavia, con l’arrivo del Covid-19, il tutto è stato rimandato e per un po’ di tempo il matrimonio non è stato nelle loro priorità.

Dal rientro dell’emergenza sanitaria, tali nozze sono irmaste nell’aria ma ad oggi non sono mai state confermate. D Silvia Toffanin, Federica aveva annunciato che le nozze ci sarebbero state nel 2022 ma nemmeno lo scorso anno ci sono state. Infine, si è parlato di Agosto 2023 ma ad oggi nemmeno ci sono certezze.

I motivi dietro la misteriosa scomparsa delle nozze

La coppia purtroppo nemmeno quest’anno si è sposata. Quali sono i motivi dietro questi continui rinvivii non si sa. A quanto pare, la mancanza di tempo potrebbe essere una delle cause principali anche non ci sarebbero conferme su quale sa davvero il reale motivo.

Negli ultimi giorni si è parlato tanto di un probabile addio della Panicucci da Mattino 5 ma nemmeno in questo caso nessuna notizia è stata confermata. Non resta che attendere per capire come procederanno le cose tra la famosa coppia.