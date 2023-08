Greta teme che Mirko torni con Perla dopo Temptation Island? Lei svela cosa pensa

Greta ha aperto al box delle domande su Instagram ed ha fatto delle confessioni che riguardano Perla e Mirko, e non solo. Tra i tanti argomenti trattati, infatti, la giovane ha svelato anche quali parti del suo corpo abbia modificato mediante la chirurgia estetica.

inoltre, non sono mancati riferimenti a Temptation Island e al modo in cui ha affrontato questa avventura e a quello che le ha insegnato. Vediamo nel dettaglio tutto quello che ha rivelato.

Greta svela se teme ritorno tra Mirko e Perla

L’ex di Temptation Island Greta è stata un vero fiume in piena tra le sue Instagram Stories, sta di fatto che ha parlato anche di Mirko e Perla. A tal proposito, la giovane ha detto che la maggior parte delle domande erano riferite a cosa pensasse dei due e alle sue paure circa un ritorno di fiamma tra loro. Ebbene, a tal riguardo, Greta ha ammesso di non temere che il suo attuale fidanzato possa tornare dalla sua ex, questo per due motivi.

Il primo risiede nel fatto che si sente molto sicura di sé, quindi, non è solita mettersi a confronto con altre donne. In secondo luogo, poi, non ama vivere le relazioni sentimentali con paura. Lei dona tutta se stessa e si apre con la persona che ama. Se quest’ultima, poi, dovesse prendere delle decisioni e strade divere, amen. Per questo motivo, dunque, ha detto di non temere affatto un evento simile.

Le altre confessioni di Greta: cosa si è rifatta e rapporto con la famiglia

Tra le altre domande a cui ha risposto, poi, Greta ha svelato anche di non avere nessuna intenzione di sminuire la storia che c’è stata tra Mirko e Perla. I due hanno avuto una relazione importante, che non potrà certamente essere dimenticata da nessuno dei due. Con il tempo, però, i rapporti mutano e l’amore può trasformarsi i bene, quindi, sa perfettamente che i due resteranno sempre legati in qualche modo.

Passando ad altri temi, poi, l’ex tentatrice di Temptation Island ha svelato quali parti del suo corpo ha rifatto. In molti l’accusano di essere totalmente modificata chirurgicamente, ma lei ha ammesso di aver rifatto solo le labbra e il seno. In merito alla storia con Mirko, poi, Greta ha detto di essere felicissima e di aver conosciuto anche la famiglia di lui. Malgrado questo, però, ha detto di non reputare questo gesto come un qualcosa di chissà quanto impegnativo, come un matrimonio o un figlio. La donna lo ha fatto semplicemente perché ha avuto piacere nell’interagire con coloro i quali hanno messo al modo il suo uomo.