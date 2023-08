Oroscopo 19 agosto 2023: Ariete propositivi, ritorni di fiamma per Bilancia

Secondo l’oroscopo del 19 agosto i nati sotto il segno dei Pesci sono un po’ distratti. I Toro, invece, sono molto aperti alle nuove conoscenze e alle interazioni sociali.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Siete piuttosto propositivi e inclini a mettervi in gioco. Questa caratteristica potrebbe esservi di grande aiuto in ambito professionale. Cercate di essere intraprendenti anche in amore.

Toro. Le previsioni dell’oroscopo del 19 agosto vi vedono particolarmente predisposti al dialogo e alle nuove conoscenze. Attenti a essere troppo socievoli, però, in quanto potrebbero essere commessi anche degli errori.

Gemelli. Ottimo momento per l’amore. Dopo aver vissuto delle situazioni un po’ contraddittorie e conflittuali, adesso Venere torna favorevole, quindi è il caso di mettersi in pista e farsi notare il più possibile.

Cancro. Le stelle vi invitano a brillare di luce propria. Alcune delle persone che vi circondano godrebbero nel vedervi fallire, ma voi non dovete dare loro questa soddisfazione, quindi, non vi arrendete mai.

Leone. Giornata molto proficua sul lavoro. In questo periodo potrebbero sbloccarsi delle situazioni che, per un po’ di tempo, vi hanno tormentato. Adesso è tempo di voltare pagina e di mostrare a tutti il vostro valore.

Vergine. La giornata odierna potrebbe essere caratterizzata da qualche sbalzo d’umore. Se avete ricevuto una delusione, forse è il caso di rivalutare un po’ le conoscenze. Questo è il momento di fare il punto della situazione e tirare le somme.

Previsioni 19 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. Ritorni di fiamma per voi. Le previsioni dell’oroscopo del 19 agosto vi invitano a tenere gli occhi aperti, e anche il cuore. Potrebbero presentarsi sul vostro cammino delle nuove opportunità, quindi, siate audaci.

Scorpione. Buon momento per quanto riguarda la sfera professionale. Stanno per venire al pettine dei nodi che vi hanno dato il tormento per giorni, se non settimane. Adesso è tempo di pensare un po’ di più a voi stessi e ai vostri progetti.

Sagittario. Ci sono delle giornate che iniziano con il piede sbagliato, ma poi migliorano strada facendo. Ebbene, oggi è una di queste, quindi, la cosa migliore da fare è tirare un sospiro e tenere duro.

Capricorno. Apritevi verso nuove esperienze, anche se sono molto lontane e diverse dal vostro modo di agire e di pensare. Nella vita ci sono volte in cui è necessario sperimentare per capire cosa renda davvero felici.

Acquario. Buon momento per l’amore. Ci sono sogni nel cassetto che potrebbero pian piano prendere forma. La cosa importane, però, è non essere troppo frettolosi e frenetici. Nel lavoro ci vuole un po’ di astuzia.

Pesci. In amore dovete cercare di giocare d’anticipo e di prevedere le mosse del vostro interlocutore, in modo da sorprenderlo. Nel lavoro, invece, siete un po’n distratti, cercate di fare attenzione.