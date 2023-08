Ilary Blasi addio a L’isola dei Famosi, a lei ci pensa Maria De Filippi: l’indiscrezione bomba

A quanto pare, Ilary Blasi potrebbe non restare con le mani vuote per la prossima stagione televisiva. La nuova linea editoriale imposta da Pier Silvio Berlusconi ha portato ad una vera e propria rivoluzione nella Mediaset, con l’uscita di due grandi conduttrici come Barbara D’Urso e Belen Rodriguez.

Ma non solo, perchè, a restare fuori è rimasta anche ilary Blasi. L’ex moglie di Francesco Totti, reduce da un’edizione dell’Isola dei Famosi alquanto sfortunata fino ad oggi non è stata confermata in nessun programma. A quanto pare, però, una proposta sembra le sia arrivata da Maria De Filippi

Ilary Blasi ingaggiata da Maria De Filippi? L’indiscrezioni

Nonostante non sia stata inserita nei palinsesti invernali, pare che Ilary Blasi sia in lizza per condurre la nuova edizione di Temptation Island, che prenderebbe il nome di “Temptation Winter”.

La notizia è stata riportata dal settimanale Nuovo tv, dove dichiara che la giovane si stia contendo il posto con Bisciglia. Maria De Filippi sembrerebbe indecisa e potrebbe cedere il posto del reality proprio alla ex di Totti. Al momento non si hanno notizie certe sulla notizia ma pare che siano grandi possibilità nel vederla in questo nuovo ruolo

Addio Isola dei famosi: la conduttrice pronta per Temptation Island Winter?

“Temptation Winter” dovrebbe partire su Canale 5 all’inizio del 2024, anche se, durante i palinsesti, Pier Silvio Berlusconi non aveva dato ulteriori dettagli sul futuro della trasmissione. Già allora, però, diverse indiscrezioni davano per quasi certa l’assenza di Bisciglia, ipotizzando che la trasmissione potesse essere condotta dalla De Filippi.

Tuttavia come detto in precedenza è venuto fuori il nome di Ilary Blasi che per adesso è rimasta fuori. C’è da dire anche che un altro nome è venuto fuori, sempre nelle scorse settimane e si tratta di quello di Lorella Cuccarini. Infine per quanto riguarda la partecipazione dei concorrenti non è esclusa la presenza di coppie Vip