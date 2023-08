Natalia Paragoni paura per sua figlia Ginevra: “Le manca il respiro” cosa ha rivelato

In queste ore, Natalia Paragoni ha risposto alle domande degli utenti di Instagram ed ha toccato dei temi molto delicati che riguardano sua figlia Ginevra. Nello specifico, ha raccontato di alcuni momenti in cui si spaventa davvero moltissimo.

Tra le tante confessioni fatte, poi, la giovane ha svelato anche una cosa piuttosto bizzarra che le è accaduta mentre era ricoverata in procinto di partorire. Vediamo nel dettaglio tutto quello che ha rivelato.

Le confessioni di Natalia su sua figlia Ginevra: due grandi paure

Natalia Paragoni ha fatto delle confessioni sulla sua vita da neo mamma e su sua figlia Ginevra. In primo luogo, l’ex di Uomini e Donne ha ammesso che diventare madre sia stata l’emozione più forte di tutta la sua vita, nel bene e nel male. Successivamente, poi, la giovane ha parlato di alcune paure che prova da quando è venuta alla luce la bambina. Nello specifico, ha detto che ci sono due momenti in particolare in cui va in ansia.

Il primo si verifica quando la piccola mangia. Soprattutto nella fase iniziale, infatti, beve con così tanta foga al punto che le manca il respiro. Proprio per tale ragione, in più occasioni, Natalia ha detto di essere andata in ansia in quanto teme che Ginevra possa affogarsi. Il secondo momento che le genera tensione, poi, è di notte, quando la piccola dorme. Spesso, infatti, la Paragoni si avvicina alla culla per controllare che sia tutto a posto.

La Paragoni risponde ad altre domande e svela un episodio bizzarro

Insomma, la stessa Natalia Paragoni ha rivelato che, praticamente, è sempre in ansia, dato che in questo periodo di vita sua figlia Ginevra mangia e dorme solamente. Ad ogni modo, al di là di questo, è felicissima di vivere queta nuova esperienza. In seguito, poi, la protagonista ha svelato di star pensando di assumere una baby-sitter. A causa degli impegni lavorativi di entrambi i genitori, infatti, sarebbe opportuno e utile avere un aiuto.

Tra le tante cose raccontate, poi, la giovane ha svelato anche un episodio per lei molto strano che si è verificato prima del parto. Le acque non le si sono rotte naturalmente, ma sono stati i medici a fare questa operazione. La manovra effettuata è risultata assolutamente strana per la ragazza, che infatti, è rimasta alquanto interdetta. Specie la nonchalance adoperata dai dottore le ha fatto apparire il tutto ancora più bizzarro.