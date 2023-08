Un posto al sole anticipazioni mercoledì 9 agosto 2023: Damiano vuole la sua vendetta

Continua con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che nella puntata di mercoledì 9 agosto, Damiano vorrà vendetta contro Eduardo, colpevole di aver messo in pericolo Manuel.

Il Renda è furioso e non riuscirà proprio a calmarsi. Con questo atteggiamento lo metterà però nei guai. Roberto comincerà a non sopportare più l’ansia di Lara per il battesimo di Tommy mentre Marina avrà un’idea per avvicinarsi al piccolo. Alberto intanto, in occasione delle vacanze, tenterà di riavvicinarsi a Clara.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Damiano si mette nei guai, Lara ansiosa

Nella puntata di mercoledì vedremo Damiano su tutte le furie. Il renda ha capito che a mettere in pericolo Manuel è stato proprio Eduardo. Il poliziotto, che non ha fatto fatica a capire subito che l’unico responsabile di tutto fosse il Sabbiese, vorrà vendicarsi e farlo molto presto. La sua furia lo porterà però a fare qualche passo falso e a mettersi nei guai, seri!_

Intanto, si avvicina anche il battesimo del piccolo Tommy e Lara è sempre più presa dalla cerimonia. La Martinelli è in ansia e Roberto non capisce il perchè. Marina vorrà approfittare di questo momento, per mettere in pratica i suoi piani e avvicinarsi al bambino. La Giordano avrà un’idea per procurarsi il DNA che le serve ma attenzione alle contromosse di Lara

Alberto prova ad avvicinarsi a Clara ma lei lo respinge

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere anche che che Clara sarà molto furiosa con Alberto. La donna non sopporta che il Palladini continui a voler controllare la sua vita. Per sua fortuna, Eduardo le sta accanto e la vorrà aiutare a rifarsi una vita.

Infatti, per lei ha deciso addrittura di allontanarsi dalla mala vita. Cosa succederà? Non ci resta altro che attendere nuovi anticipazioni