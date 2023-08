Sonia Bruganelli paparazzata col collega di Bonolis: è amore? Il web impazzisce

Sonia Bruganelli ha un nuovo fidanzato? Questa è la domanda che in tanti si stanno ponendo in queste ore dopo aver visto l’immagine della ex di Bonolis assieme ad un uomo. La risposta è assolutamente no… Certo, vedendo la foto sui social di prima impressione, sembrerebbe che tra lei e tale persona ci sia del tenero.

E invece non c’è alcunché. L’uomo in questione è Giuseppe Scagliola ed è uno degli autori di Ciao Darwin condotto da Paolo Bonolis di cui la Bruganelli è autrice. Tra l’altro Scagliola è felicemente sposato. Quindi? Quindi si è trattato di un bacio scattato per gioco. Ma allora perchè creare questo caos?

Sonia Bruganelli innamorata… ma del gossip!

A spiegare cosa è successo tra Sonia e Scagliola è stato proprio il settimanale Vero che ha paparazzato la coppia spiegando che la foto è stata solo un gioco. Fine del gossip. Anzi no, pare sia solo l’inizio per Sonia Bruganelli che, a proposito di visibilità, pare ci abbia preso gusto a ficcarsi qua e là nelle pieghe della cronaca rosa e televisiva del Bel Paese. Infatti, nessuno capisce il motivo per cui ha postato lo scatto e soprattutto come sia possibile ce la paparazzata sia stata casuale. Con tutto il rispetto, non stiamo parlando di Jennifer Lopez, ha scritto qualcuno. Insomma, chi non vuole far parte di giornaletti di cronaca rosa sparisce dai radar, ma a quanto qualcuno fa piacere eccome. Il gossip insegue chi vuole farsi inseguire… Insomma, qualcuno inoltre ha fatto notare anche che Sonia Bruganelli da quando ha preso parte al GFVip nel ruolo di opinionista che vuoi per il jet privato, vuoi per qualche dichiarazione roboante, vuoi per la sua vita sentimentale, finisce sempre in primo piano.

Questo significa che non è vero che tutti la vedono e nessuno la trova, sembra proprio che a creare certi altarini sia proprio lei stessa. Anche se deve mettere in conto che spesso fa dei scivoloni assurdi, come questo della foto con il collega. Era tanto necessario?