La Volta Buona, la Rai lancia il promo ufficiale con Caterina Balivo, ma sul web è bufera (VIDEO)

I cambiamenti che sono stati apportati nel mondo della tv in questi mesi hanno spiazzato il pubblico da casa. In queste ore, ad esempio, la Rai ha lanciato il promo ufficiale de La Volta Buona, nuovo show condotto da Caterina Balivo.

La presentatrice andrà a sostituire Serena Bortone e, secondo molti spettatori, questa potrebbe rivelarsi un’impresa davvero molto ardua. Vediamo per quale ragione e tutte quelle che sono state le reazioni degli utenti del web.

Ecco il promo ufficiale de La Volta Buona

La Rai ha lanciato il nuovo promo de La Volta buona e, naturalmente, la protagonista è Caterina Balivo. La presentatrice si trova dinanzi ad un bancone con una planimetria alla mano. Ad un certo punto, poi, svela ai suoi telespettatori il piano che ha pensato per la prossima stagione televisiva. A tal riguardo, ha detto che intratterrà i telespettatori di Rai 1 dalle 14:00 alle 16:00 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì.

In studio, ovviamente, sarà presente il pubblico, che sarà dislocato in più punti. Al centro del palco, poi, ci saranno vari angoli, destinati a diversi momenti della puntata. Ci sarà il salotto, in cui si parlerà di cultura, spettacolo e di tutto quello che riguarda la bella Italia. Un’altra area, invece, si parlerà degli ospiti che, di volta in volta, saranno accolti e intervistati dalla padrona di casa. (Continua dopo il video)

Il confronto tra Caterina Balivo e Serena Bortone

Insomma, un promo spiritoso quello che la Rai ha pensato per La Volta Buona, tuttavia, non tutti sono rimasti entusiasti. Il video in questione è stato condiviso sugli account ufficiali della rete di stato e poi ha cominciato a fare il giro dei social. I commenti degli utenti sono stati tanti. Alcuni sono entusiasti di questa modifica, in quanto apprezzano il modo di condurre di Caterina Balivo.

Altri, invece, ritengono che la donna non sarà all’altezza di colei che la precedeva. Serena Bortone, infatti, era in grado di far digerire al pubblico anche ospiti politici e riusciva a parlare di qualunque argomento senza appesantire. Caterina sarà in grado di fare lo stesso? Secondo molti la sfida sarà davvero molto ardua e difficile da vincere. Ad ogni modo, solo il tempo sarà in grado di fornirci tutte le risposte del caso. Non resta che attendere settembre per vedere che cosa succederà.