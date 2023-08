Elisabetta Gregoraci mamma bis? Briatore reagisce così

Sono passati 6 anni dalla fine del matrimonio tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, durante i quali l’ex coppia è sempre stata molto unita per via del figlio Nathan Falco. In questi anni, sono stati attribuiti diversi flirt alla showgirl, la quale però non ha mai confermato ufficialmente nessuna relazione. Tra i motivi sembra esserci la gelosia dell’ex marito.

A dicembre del 2022, però, per la prima volta Elisabetta è uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato, Giulio Fratini, con il quale fa coppia fissa da ormai un anno. La storia tra i due sembrerebbe procedere a gonfie vele, tanto che la Gregoraci sarebbe pronta a compiere un grande passo.

Elisabetta Gregoraci mamma bis?

Elisabetta Gregoraci si è detta pronta a diventare di nuovo mamma e a mettere su famiglia. Il suo desiderio più grande è quello di volere una figlia femmina e costruire una famiglia insieme a Giulio. Addirittura, c’è chi nelle scorse settimana ha mormorato già di una gravidanza in corso, anche se resta solamente un’indiscrezione. Ad ogni modo se ciò fosse vero per lei ci sarebbe solo un grande ostacolo, ovvero cancellare quel patto stipulato con l’ex marito. Si è parlato molto di un contratto tra i due, dove a parlarne è stata proprio un’amica di lei. Pare che Flavio abbia chiesto a Elisabetta di dover rimanere per sempre una famiglia, aldilà di quello che possa succedere.

Il contratto stipulato con Flavio Briatore metterebbe a rischio tutto

Come detto in precedenza, non è la prima volta che si parla di un contratto segreto stipulato tra la Gregoraci e Briatore dopo la separazione. Nel 2019, Alfonso Signorini rivelò di essere a conoscenza di un accordo sancito dall’ex coppia, secondo il quale la conduttrice non si sarebbe potuta far vedere pubblicamente con un altro uomo per almeno tre anni.