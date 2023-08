Pomeriggio 5 doveva cambiare nome, ma non è successo: “Il motivo è molto forte”

Da alcuni giorni sono stati diffusi i nuovi promo di Pomeriggio 5 con alla guida Serena Bortone, il programma però, avrebbe dovuto cambiare nome. Il giornalista Davide Maggio, un po’ di tempo fa, aveva ammesso che Mediaset, oltre a cambiare la conduttrice, avrebbe modificato anche la nomenclatura del format.

Come è stato possibile vedere dal promo ufficiale del lancio del programma, però, questo non si è verificato. molti utenti, allora, hanno chiesto a colui che aveva diffuso questa notizia quali fossero i motivi celati dietro questo cambio di programma. Ebbene, a quanto pare, la motivazione è molto forte.

Ecco perché Pomeriggio 5 doveva cambiare nome e non è più accaduto

Pomeriggio 5 è stato stravolto e anche il suo nome doveva cambiare. Cambiando conduttrice, dopo tantissimi anni, e anche lo stile della trasmissione, sembrava opportuno modificare parzialmente anche il nome. Molto probabilmente Mediaset ha riflettuto su questa ipotesi, ma alla fine ha deciso di lasciare le cose come stanno. Ma quale sarà il motivo celato dietro questa decisione?

In queste ore, Davide Maggio ha aperto la box delle domande su Instagram ed ha chiesto ai suoi fan di chiedergli qualunque cosa. Ebbene, tra le tante cose che gli sono state chieste, c’è stata anche la questione inerente il programma pomeridiano di Canale 5 e la sua nomenclatura. Ebbene, a quanto pare, sembra che dietro la scelta di lasciare invariato il suo nome ci sia un segnale moto forte da parte di Mediaset.

Messaggio forte contro Barbara d’Urso?

In questo modo, dunque, l’azienda ha voluto mandare un messaggio deciso, facendo leva sul fatto che le modifiche apportate al format riguardano solo i contenuti e la conduttrice. Quello che era il programma identificativo di Barbara d’Urso, in questo modo non lo sarà più. Se si fosse deciso di cambiare davvero il nome di Pomeriggio 5 in un altro modo, quello sarebbe rimasto per sempre il programma della d’Urso.

Così facendo, invece, si è voluto creare questo svincolo tra la padrona di casa, lo show e l’azienda. Secondo il giornalista, dunque, questo è un segnale ancora più forte da parte dell’azienda che, ancora una volta, ha voluto rimarcare la sua presa di distanze da Barbara d’Urso e da tutto ciò che riguarda il trash. Per il momento, però, la conduttrice non ha ancora commentato il uovo promo di Pomeriggio 5 e la decisione di lasciare intatto il suo nome. Non resta che attendere per vedere se lo farà.