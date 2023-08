Edoardo Donnamaria licenziato da Mediaset? Ecco cosa è successo

Edoardo Donnamaria è stato conosciuto dal pubblico da casa per essere stato uno dei volti di Forum, programma Mediaset che intrattiene nella tarda mattinata di Canale 5. Dopo la partecipazione del ragazzo al GF Vip, però, il giovane non è più apparso all’interno del programma.

In molti si sono chiesti il motivo di questa decisione, il quale sembrava da ricondursi al modo in cui il ragazzo si sarebbe comportato all’interno del reality show. A quanto apre, i piani alti dell’azienda non sarebbero rimasti particolarmente entusiasti. Ebbene, a distanza di un po’ di tempo dalla fine del reality show, sembra sia arrivata la sentenza definitiva dell’azienda.

A Forum non ci sarà più Edoardo Donnamaria: la decisione di Mediaset

Tra circa un mese riapriranno i battenti di numerose trasmissioni Mediaset, tra cui anche Forum. Nello specifico, il programma incentrato sulla giurisprudenza riaprirà i battenti lunedì 11 settembre, come molti altri format. Alla sua guida ci sarà, come di consueto, Barbara Palombelli. Questo programma, infatti, è uno dei pochi che non ha subito stravolgimenti a seguito delle decisioni prese da Pier Silvio Berlusconi.

Ebbene, stando ad alcune indiscrezioni trapelate sul web, pare proprio che l’unica modifica che sarebbe stata apportata al programma Mediaset della tarda mattinata riguardi Edoardo Donnamaria. Quest’ultimo faceva parte del cast fisso della trasmissione e aveva le medesime funzioni di Paolo Ciavarro. In particolare, interagiva con il pubblico e mostrava l’esito della bilancia a seguito di un dibattimento tra le parti.

I presunti motivi di questo allontanamento

Ebbene, a quanto pare, Mediaset avrebbe deciso di interrompere la collaborazione con Edoardo Donnamaria. Viene da pensare, immediatamente, che questa decisione sia stata presa a causa dei comportamenti che il giovane ha assunto nella casa del GF Vip. Il troppo trash, e i comportamenti inadeguati di cui si è reso protagonista, pare lo stiano penalizzando parecchio.

Adesso, dunque, a Edoardo non resta che concentrarsi nella sua musica, cosa che sta già facendo nell’ultimo periodo, sta di fatto che da poco è uscito il nuovo singolo “Piccolo sole”. Per quanto riguarda la sua vita privata, poi, non ci sono buone notizie neppure in quell’ambito. La relazione con Antonella Fiordelisi sembra sia giunta definitivamente al capolinea, dopo tantissimi alti e bassi vissuti nell’ultimo periodo. Malgrado le ipotesi trapelate di recente di un riavvicinamento tra loro, le cose sembrano essere irrimediabili.