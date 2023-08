Il Paradiso delle signore anticipazioni: grande magazzino in pericolo, ecco a causa di chi

Nella prossima stagione del Paradiso delle signore accadranno dei colpi di scena inediti secondo le anticipazioni. A dare qualche interessante spoiler in merito a quello che succederà è stata l’attrice Vanessa Gravina.

Colei che interpreta Adelaide di Sant”Erasmo vivrà nella prossima stagione della soap un cambiamento radicale. La donna, infatti, tornerà a Milano con una notizia sconvolgente. Essa andrà ad impattare anche con le dinamiche e l0economia dello shopping center. Vediamo cosa succederà.

Ecco perché il Paradiso delle signore potrebbe essere in pericolo: le ultime anticipazioni

Come già anticipato, le anticipazioni del Paradiso delle signore rivelano che Adelaide tornerà a Milano con un segreto. La donna ha una figlia che credeva fosse morta. Questa notizia sconvolgente, però, inciderà non soltanto sul privato della donna, ma anche su altro. Ricordiamo che la contessa detiene una buona parte delle quote del grande magazzino. Ebbene, nel corso delle prossime puntate, vedremo che la situazione potrebbe cambiare.

Stando a quanto rivelato da Vanessa Gravina in un’intervista rilasciata a Riviera Oggi, infatti, ci saranno delle ripercussioni che riguarderanno anche lo shopping center e le sue finanze. Alcune persone saranno felici delle decisioni che prenderà Adelaide, ma altre, invece, potrebbero mostrarsi particolarmente turbate. Da questi spoiler, dunque, è facilmente intuibile che il Paradiso vivrà dei rischi che riguardano l’attività in sé.

Vanessa Gravina parla del personaggio di Adelaide

Ricordiamo che la scorsa stagione del Paradiso delle signore si è conclusa con l’apertura di un nuovo centro, gestito da Umberto Guarnieri. Esso darà del filo da torcere al lavoro del grande magazzino animato e curato dalle Veneri. Che Adelaide abbia un ruolo strategico in tutto questo? Lo scopriremo solo nelle prossime settimane. Ad ogni modo, tra le tante confessioni fatte dalla Gravina, ce ne sono state anche alcune riferite al personaggio di Adelaide.

Vanessa, infatti, ha detto che interpretare il ruolo della contessa è per lei molto impegnativo. Il suo carattere, infatti, per molti versi è diverso da quello di Adelaide. Lei vive di sensi di colpa, mentre la di Sant’Erasmo è senza scrupoli e sempre pronta a dire tutto quello che pensa. Adelaide è per Vanessa una maestra di vita, da cui spesso certa di attingere e di imparare qualcosa. Oltre che dedicarsi al Paradiso, però, in questo periodo Vanessa si sta dedicando anche ad un nuovo spettacolo denominato Pandora. Esso è costituito in due rappresentazioni, una è avvenuta ieri, mentre l’altra ci sarà questa sera presso il Chiostro di Sant’Agostino ad Ascoli.