Oroscopo 22 agosto 2023: Cancro favoriti in amore, discussioni per Capricorno

Le previsioni dell’oroscopo del 22 agosto invitano i Leone a mettere a punto alcune faccende, I Pesci potrebbero ricevere delle nuove proposte, quindi, è il caso di tenere gli occhi be aperti.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Ci sono delle faccende da risolvere, ma non adesso. Per ora godetevi qualche piccolo momento di relax, lontano da tutto e da tutti. A settembre, poi, si potranno riaprire delle questioni rimaste in sospeso.

Toro. Le stelle vi invitano ad essere lungimiranti. Di solito lo siete già per natura ma le ingerenze della Luna contraria nell’ultimo periodo potrebbero aver smorzato non poco questo aspetto.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 22 agosto vedono in voi una luce diversa. Potreste ricevere una bella notizia sul lavoro, o magari in ambito sentimentale. Ricordatevi solamente di non smettere mai di provarci e di insistere.

Cancro. In amore siete piuttosto favoriti. Ci sono delle belle novità in arrivo soprattutto per i single e per chi è alla ricerca di avventure. Se cercate relazioni un po’ più serie, invece, dovete essere pazienti.

Leone. Dovete mettere a punto delle questioni di tipo burocratico. Di solito siete persone molto pratiche e risolute, anche a voi, però, possono capitare i momenti di confusione, quindi, cercate di essere cauti.

Vergine. Gli imprevisti talvolta potrebbero trasformarsi in occasioni. Cercate di trovare sempre il lato positivo in ogni cosa e non vi arrendete dinanzi nessun ostacolo. Prendetelo come sfida per superare voi stessi.

Previsioni 22 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. Cercate di essere più audaci. Se vi va di fare una cosa, fatela, e non pensateci troppo su. In ambiti professionale le accende più spinose saranno da rimandare agli inizi di settembre, quindi, non pensateci adesso.

Scorpione. In amore è tempo di essere un po’ più permissivi e comprensivi. Nei rapporti di coppia è necessario venirsi in contro, altrimenti c’è il rischio di fomentare degli inutili malumori.

Sagittario. Tra oggi e domani potreste ricevere una notizia inerente un progetto a cui state lavorando da tempo. A seconda di quello che sarà l’esito, il vostro umore potrebbe essere condizionato in negativo o in positivo.

Capricorno. Attenti a qualche piccolo malumore nella giornata del 22 agosto che potrebbe causare qualche divergenza. L’Oroscopo vi invita ad essere cauti e a contare fino a 10 prima di dire tutto quello che vi passa per la testa.

Acquario. Momento molto favorevole per quanto riguarda l’amore. Le coppie stabili potrebbero vivere un bel colpo di scena. Per quanto riguarda il lavoro, invece, è necessario risolvere con calma delle faccende in sospeso.

Pesci. In questo periodo potrebbero arrivare delle nuove proposte in grado di scombussolare i vostri equilibri. Cercate di tenete gli occhi ben aperti e di non lasciarvi convincere dalle prime chiacchiere che ascolterete.