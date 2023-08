Maria De Filippi che schianto, fisico da urlo e posa da sirena: la conduttrice come una diva sul mega yacht

E’ la prima estate senza Maurizio Costanzo quella di Maria De Filippi. La conduttrice televisiva, infatti, si è vista la sua vita cambiare improvvisamente ma nonostante questo non ha smesso di lavorare e combattere.

Dopo aver concluso una grandissima edizione di Temptation Island, la presentatrice è partita per Ansedonia dove ha deciso di rilassarsi qualche settimana prima di tornare negli studi Elios per le registrazioni di Uomini e donne. E a beccarla in costume da bagno e in pieno relax ci ha pensato il settimanale Oggi, postando anche alcuni scatti inediti di Quenn Mery

La conduttrice televisiva beccata sul mega yatch ad Ansedonia

Maria De Filippi si gode le sue meritate vacanze estive nel mare di Ansedonia nella splendida Toscana. La conduttrice di Uomini e Donne è stata immortalata dai paparazzi intenta a leggere un libro su un mega yatch.

Come si può vedere dalle immagini, la moglie di Maurizio Costanzo vanta un fisico pazzesco. Possiamo dire che può fare invidia anche ad una ragazzina, visti i suoi addominali e le gambe toniche. Presto, però, dovrà scrollarsi l’estate di dosso e rientrare al lavoro poiché l’attendono numerosi impegni televisivi nel prossimo autunno/inverno.

Maria De Filippi, fisico invidiabile a 60 anni

Dagli scatti in questione è possibile notare la forma al top di Queen Mary, in bikini, in versione sirenetta. Ma come fa Maria a sessant’anni compiuti ad essere così perfetta? Una delle sue passioni più grandi è il tennis, che gioca regolarmente.

Oltre al tennis, però ama anche il crossfit. E’ stata Emma Marrone a rivelarlo raccontando un aneddoto divertente. Maria non segue un alimentazione attenta ma preferisce muoversi in continuazione per mantenersi soda. A quanto pare la conduttrice è sempre stata appassionata di sport anche quando era poco più che una ragazzina.