Il Paradiso delle signore, Roberto Farnesi ci sarà? Le sue dichiarazioni sorprendono

Subito dopo la pausa estiva Il Paradiso delle Signore tornerà con la sua consueta messa in onda. C’è grande attesa da parte del pubblico televisivo anche perchè in rete si è letto di grandi novità in arrivo.

Roberto Farnesi, interprete del commendatore Umberto Guarnieri, ha rivelato alcuni dettagli interessanti su ciò che vedremo e tra i temi principali ci sarà sicuramente il segreto della Contessa Adelaide che vedrà coinvolto anche Guarnieri.

Roberto Farnesi viene a conoscenza di qualcosa di sconvolgente

Superguita.tv ha intervistato in prima persona l’attore che si è lasciato andare a spoiler clamorosi. Umberto Guarnieri con la collaborazione di Tancredi darà del filo da torcere a Vittorio Conti: “Il Paradiso avrà un nuovo competitor. Ne vedrete delle belle”, ha fatto sapere. Ma non è tutto perchè ci saranno grandi novità anche su Adelaide.

La Contessa ha un segreto, ovvero una figlia di cui come tutti sanno nessuno ne era a conoscenza. “Umberto Guarnieri rimarrà con l’amaro in bocca sapendo che gli era stata omessa una verità così grande e dolorosa. Rimarrà spiazzato all’inizio ma poi farà di tutto per farla riavvicinare alla figlia e questo scatenerà la gelosia di Flora”. Stando ad alcune indiscrezioni però sembra che al Paradiso ci saranno anche grandi ritorni.

Roberto Farnesi lascia veramente Il paradiso delle signore?

Stando ad alcune indiscrezioni al Paradiso potrebbe fare di nuovo capolino Marta, la figlia del commendatore Guarnieri nonché moglie di Vittorio Conti e come anticipa l’attore ne vedremo delle belle.

Parlando invece del suo personaggio, Roberto ha ammesso che nel corso di tutti questi anni l’aspetto di Umberto è cambiato molte volte ma nello stesso tempo non ha mai pensato di lasciare il set o di rallentare i ritmi sul lavoro. La soap opera Il Paradiso delle Signore ormai da anni ha un successo clamoroso e il pubblico da casa non può fare a meno dei suoi interpreti. Insomma, come sempre ci attendono grandi novità