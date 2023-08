Oroscopo 24 agosto 2023: Vergine in balia degli eventi, Pesci positivi sul lavoro

Sono previsti dei cambiamenti per i nati sotto il segno del Cancro secondo l’oroscopo del 24 agosto 2023. I Sagittario si troveranno a fare dei bilanci.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Sfera privata e sfera professionale dovrebbero restare sempre separate l’una dall’altra. Cercate di non confonderle, altrimenti si possono correre dei rischi che sarà difficile risolvere.

Toro. Le coppie stabili dovrebbero trovare il modo di animare un po’ la vita di coppia. Se siete indecisi su una decisione da prendere sul lavoro, cercate di non essere frettolosi. Ricordate che la fretta è da sempre cattiva consigliera.

Gemelli. Oggi vi sentite più energici dei giorni scorsi secondo l’oroscopo del 24 agosto vi esorta ad approfittare di questo momento per affrontare dei discorsi importanti. Questo vale sia in amore sia nel lavoro.

Cancro. Se ci sono delle cose che volete cambiare della vostra vita, partire da voi stessi. Dietro ogni cambiamento c’è sempre tanto lavoro e, soprattutto, ricordate che si parte sempre dalle piccole cose.

Leone. Siete sempre molto attenti alle esigenze del prossimo, e talvolta finite addirittura per trascurare le vostre. Ebbene, questo non va bene in quanto potrebbe rendervi con il tempo alquanto irascibili e insoddisfatti.

Vergine. Vi sentite in balia degli eventi e non sapete bene in che direzione andare e quali decisioni prendere. Ci sono delle novità per voi, ma se siete così confusi, potreste non notarle neppure.

Previsioni 24 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. Molti di voi stanno pian piano tornando alla routine, e potrebbe esserci addirittura chi non l’ha mai spezzata. Ebbene, anche solo per qualche giorno, è necessario staccare la spina.

Scorpione. Spesso vi perdete nell’immenso mondo dei vostri sogni. Nella vita siete persone molto concrete, e a tratti ciniche. Quando siete da soli con i vostri pensieri, però, amate fare dei viaggi mentali, ebbene, fate qualcosa di concreto per realizzarvi.

Sagittario. Giornata di consapevolezze per voi. Adesso è giunto il momento di tirare un po’ le somme e di fare un bilancio in modo da capire quali siano i traguardi raggiunti e quali, invece, quelli ancora da realizzare.

Capricorno. Dovete cercare di essere un po’ più attenti al denaro. In questo periodo potreste aver sperperato un po’ troppo, quindi sarebbe il caso di prestare attenzione. L’oroscopo del 24 agosto vi esorta alla cautela anche in amore.

Acquario. Ci vuole coraggio per riuscire ad arrivare lontano, soprattutto dal punto di vista professionale. Ci sono dei treni sui quali bisognerebbe salire subito, ma se non vi sentite sicuri, non fate il passo più lungo della gamba.

Pesci. Siete molto ottimisti e propositivi sul lavoro. Delle situazioni in sospeso stanno iniziando a sbloccarsi. Se eravate rimasti in attesa di alcune risposte, adesso potrebbero esserci delle novità.