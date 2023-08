Uomini e donne registrazione giovedì 24 agosto 2023: scontro di fuoco tra due ex di Temptation, tutti d’accordo con i nuovi tronisti

Maria De Filippi assieme a tutta la troupe è tornata negli studi Elios dove in queste ore si stanno registrando le prime puntate del dating che andranno in onda, salvo cambiamenti, il prossimo 11 settembre,. Un ritorno tanto atteso da parte dei fan curiosi di sapere chi è salito sulla famosa poltrona rossa.

Ma non è tutto perchè stando sempre agli spoiler annunciati da Lorenzo Pugnaloni su Ig, c’è stato anche un acceso scontro tra Igor, Perla e Mirco di Temptation Island. Ma andiamo a vedere insieme cosa è successo

Uomini e donne registrazione 24 agosto: presentati i tre nuovi tronisi

Grazie sempre all’informatissimo Lorenzo Pugnaloni possiamo anticipare chi è il primo tronista. Si tratta di Cristian, non noto al mondo della televisione. E’ un giovane studente di fisioterapia al terzo anno, ha 22 anni e il suo unico desideri pè quello di trovare una ragazza che possa condividere con lui passione e passioni.

Il secondo tronista, sempre ,uomo, invece si chiama Brando, ha 22 anni anche lui e vive a Treviso. Stando ai primi commenti su Ig, sembra che il pubblico abbia gradito a pieno la scelta di Maria: ovvero quella di non aver cercato volti noti della tv. Infine, Maria ha dato la possibilità di sedere sulla poltrona rossa anche un ex di Temptation: Manuela Carriero ex fidanzata di Luciano Punzo.

Scontro di fuoco tra Perla, Mirko e Igor di Temptation Island

Come è noto a tutti l’esperienza a Temptation Island per Perla e Mirko non è terminata come speravano. La coppia si è lasciata e il giovane partecipante è andato via dal reality assieme alla tentatrice Greta. Anche Perla è andata via con Igor, ma la loro frequentazione è durata pochissimo. Cosa è successo dopo?

Al momento non sappiamo i dettagli precisi ma quel che lascia intendere l’incontro, sicuramente c’è stato uno scontro di fuoco tra accuse e critiche per i vari comportamenti assunti nel reality. Ad ggi Mirko e Greta stanno ancora insieme