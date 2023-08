Un posto al sole nuovi episodi: Raffaele sostituito, chi prenderà il suo posto?

Continua con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che ci saranno grandi colpi di scene, nelle nuove puntate che partiranno dal 28 agosto.

Come ci fanno sapere gli spoiler vedremo chi la spunterà tra Marina e Lara ma anche cosa succederà a Giulia, dopo che Renato capirà di averla persa per sempre. Ma non è tutto, perchè al centro della trama troveremo anche Raffaele, che si allontanerà dal Palazzo.

Un posto al sole anticipazione: Raffaele lascia il Palazzo, chi prenderà il suo posto?

In base agli spoiler trapelati circa gli episodi dal 28 agosto al 1° settembre, si può già affermare che Upas entrerà subito nel vivo della storia. La prima novità riguarderà la temporanea assenza di Raffaele, pronto a partire con Ornella per andare da suo figlio a Barcellona. Un’assenza che si farà sentire eccome, perchè ovviamente il suo posto dovrà essere occupato da qualcun altro.

Come ben sanno gli appassionati tempo fa a sostituirlo ci ha pensato l’altro figlio Diego ma adesso il ragazzo lavora al Vulcano e, dati i suoi impegni, non sarebbe il candidato ideale. Ecco quindi il primo quesito da risolvere: chi potrebbe fare le veci del Giordano? I puù attendibili sono: Otello, Renato, Franco Boschi e Rosa, ma si tratta solamente di ipotesI…

Anticipazioni al primo settembre: Lara fa fuori Marina

Le anticipazioni di Un posto al sole al primo settembre ci fanno sapere che Lara con le sue menzogne e i suoi sotterfugi è riuscita a raggiungere il suo scopo: andrà in vacanza con Roberto ed il piccolo Tommaso. Una situazione che lascerà Marina senza parole tanto da decidere di lasciare il condomio. Purtroppo, però, la donna sarà colta da un malore improvviso…

Infine, Renato Poggi, tornerà a Napoli ma al suo ritorno si troverà davanti uno scenario improvviso e sofferente. Angela ha iniziato una storia con Luca e questa inaspettata rivelazione lo distruggerà..