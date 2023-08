E’ finita di nuovo tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro: c’entra ancora Valentin di Amici?

Se tale indiscrezione fosse vera, possiamo dire che si tratterrebbe di nuovo di un vero e proprio colpo di scena. Da settimane si parla di crisi tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca e stando agli ultimi rumors pare che i due si siano davvero lasciati.

Nello stesso tempo, c’è una segnalazione che collegherebbe la ballerina professionista a Valentin Dumitru ex allievo di Amici. In passato i due pare abbiano avuto un flirt e in queste ore un nuovo dettaglio notato dai fan ha acceso il gossip.

Francesca Tocca di nuovo all’ex ballerino di Amici? il dettaglio non sfugge

Sembrerebbe che tra Raimondo e Francesca sia di nuovo finita. Dopo essere rimasti lontani per qualche tempo, la coppia aveva ritrovato la serenità e tutto lasciava intendere che la loro relazione fosse destinata a durare. E invece qualcosa ha turbato la loro storia e in queste ore è spuntato fuori di nuovo il nome dell’ex ballerino latino di Amici.

Stando alla segnalazione pubblicata sui social dall’esperta di gossip Deianira Marzano, alcuni utenti hanno notato che la e Valentin Dumitru hanno aggiunto alle loro recenti stories la stessa canzone. Beh all’occhio indiscreto dei fans questo gesto non è passato inosservato… Come potete vedere nell’immagine sotto i due hanno pubblicato la stessa canzone … Un dettaglio o una casualità?

E’ crisi tra Riamondo Todaro e Francesca Tocca: amore al capolinea?

Che qualcosa sia accaduto tra Francesca e Raimondo sembra cosa certa. La scorsa settimana, sempre una fonte anonima, ha raccontato dei dettagli relativi a una presunta lite tra Tocca e Todaro.

Una persona, che ha assicurato di essere una testimone diretta di ciò che è avvenuto, ha riferito che i due ballerini e volti di Amici stavano cenando in Sardegna con degli amici, a Villasimius, precisamente nel ristorante Il Ranch. Una lite furiosa che avrebbe portato Francesca ad allontanarsi e ad andare via a piedi dal locale.