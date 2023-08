E’ Giuseppe Brindisi l’amante misterioso di Cristina Seymandi? In Tv la registrazione segreta

E’ diventato virale qualche settimana fa il video in cui il noto Massimo Segre commercialista, finanziere e banchiere vicino a Carlo De Benedetti e Cristina Seyardi si sono detti addio. Stavano insieme dal 2020 e il matrimonio lo avevano rimandato già due volte per via del Covid.

Purtroppo, proprio nel momento in cui avevano scelto la data annunciandola davanti ad amici e partenti con tanto di festa, ecco che il party si è trasformato in un vero e proprio show. Splendida, nel suo aderente abito bianco, Cristina si è sentita dare dell’infedele di fronte a 150 persone dal suo futuro marito che ha rivelato a tutti una lista di presunti amanti. E se tra questi ci fosse in noto giornalista della rete Mediaset? Beh andiamo a vedere cosa è trapelato n rete

Massimo Segre chiede indietro 700 mila euro dal conto della ex Cristina

A riportare l’indiscrezione il sito TorinoCronaca.it. Sul giornale online si legge che la questione tra Giuseppe e Cristina è alquanto delicata e visto l’accaduto andrà avanti alla lunga in termini legali. Infatti, pur trattandosi di un procedimento d’urgenza, il giudice ha aggiornato l’udienza a mercoledì 5 settembre. Intanto, ad aver preso la decisione, non è stata la giudice Gabriella Ratti (il magistrato che aveva bloccato il conto alle Poste della Seymandi) e che si trova in ferie, ma il suo sostituto, Fabrizio Alessandria.

A prendere più tempo è stato proprio il legale id lui, mentre quello di lei pressa per concludere quanto prima la questione. Cristina ha chiesto i danni, danni morali per la sua immagine rovinata… Tra le richieste di Segre chiesti ai suoi avvocati anche 700 mila euro che avrebbe donato alla ex e che adesso vorrebbe indietro.

Cristina innamorata pazza di Giuseppe Brindisi ma nulla è come sembra

E mentre Massimo ha fatto sapere ai suoi seguaci di essere in procinto di vacanze di staccare da tutto e tutti, su Cristina non ci sono post o foto nuove, ma una notizia che potrebbe essere una vera “bomba”. La donna direttamente dal Vietnam, dove si trova in vacanza, ha registrato un lungo audio che è stato mandato in onda a “Zona Bianca”.

Un’esclusiva delle televisioni Mediaset che a suscitato curiosità. Ovviamente dalla segreteria di redazione di Giuseppe Brindisi nulla di nuovo è trapelato se non che la stessa Cristina ha ammesso il contenuto della lettera letto alla festa. Nello stesso tempo, fonti bene informate vicine all’emittente televisiva fanno sapere che la manager pare sia innamorata del conduttore e giornalista. Un innamoramento però solo a livello professionale e questo spiegherebbe il perchè abbia lasciato solo a lui un’intervista esclusiva.