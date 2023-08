Vi ricordate quando Tina Cipollari è venuta alle mani con i due tornisti? I Video indimenticabili

Chi segue Uomini e donne sa quanto Tina Cipollari è sempre stata pronta a dire la sua in qualsiasi occasione. Spesso la Vamp viene criticata proprio per i suoi modi di fare spesso irruenti e volgari. Il braccio destro di Gianni Sperti è stata solo protagonista di tanti battibecchi con la nemica giurata Gemma Galgani, ma anche di vere e proprie risse.

In particolar modo, come qualcuno ricorderà è arrivata alle mani con ben due ex tronisti, anche se le immagini sono state tagliate dalla messa in onda. Si tratta di Diego Ciaramella, che nel 2013 Tina prese a schiaffi perché secondo lei aveva già una donna fuori dal programma, e di Rossella Intellicato, che nel 2017 andò via da Uomini e Donne proprio dopo che lei e la Cipollari si erano affrontate alzando le mani.

Tina Cipollari prende a schiaffi Diego Ciaramella

Il trono di Diego Ciaramella risale al lontano 2013. Il dj napoletano alla fine del suo percorso ha deciso di non scegliere nessuna corteggiatrice che si era presentata al suo parterre annunciando davanti a tutti di aver conosciuto una ragazza al di fuori del programma e di provare forti sentimenti per lei. Tanto è bastato a Tina per saltare dalla sedia e accusarlo di falsità.

Tra i due è iniziato un forte battibecco, culminato con la Cipollari che si è alzata per schiaffeggiarlo. A nulla sono serviti i tentativi di Karina di farlo ragionare. I ragazzo non si è sentito tutelato e dopo aver minacciato la Cipollari di farle causa, si è rifugiato dietro le quinte. Ecco il video di Diego e Tina https://www.dailymotion.com/video/xwnb6h

La lite furiosa avvenuta tra Rossella e Tina risale al febbraio 2016. Quello che è successo realmente è stato censurato per la messa in onda ma chi era li dice che le due si siano prese a pugni, chi parla di schiaffi… Inoltre, dopo l’accaduto, la tronista sui social ha parlato di violenza fisica tanto da aver pensato di denunciare la Vamp. Tutto è partito dall’esterna della tronista con un corteggiatore di Ludovica Valli .

La Vamp contro Rossella: volano paroloni forti

La Cipollari non ha mai visto di buon occhio Rossella e si è sempre schierata da parte della sorella di Beatrice. Proprio per questo motivo, l’opinionista ha esagerato dandole addirittura della poco di buono.

Secondo la ricostruzione di chi era in studio, a questo punto Rossella si sarebbe alzata, e sarebbe andata verso Tina che era invece seduta al suo posto. Nel video si vede Jack che interviene prontamente per fermare Rossella ma poi il filmato viene interrotto… Ecco il video https://www.dailymotion.com/video/x456e7t