Uomini e donne anticipazioni, Ida e Alessandro in studio: l’annuncio che tutti attendevano

Uomini e donne si appresta a tornare usl piccolo schermo. Dall’11 settembre comincerà la nuova edizione del programma e ormai tutti i fan sono curiosi di sapere chi salirà sulla famosa poltrona rossa. In queste ore si è parlato anche di Ida Platano e della sua presunta possibilità di affiancare Tina e Gianni nel ruolo di opinionista.

Una news che fino a questo momento non è stata confermata, anzi sembra del tutto infondata. A quanto pare, però, per l’ex dama di Ued in effetti ci sono davvero novità in arrivo…. ed è ufficiale che l’annuncio avverrà negli studi Elios.

Ida Platano torna a Uomini e donne: ma non è come sembra

L’ex dama è un volto storico della trasmissione di Uomini e donne e le persone hanno imparato ad amarla piano piano. La sua presenza al dating show risale al 2017, dove ha iniziato a frequentare Riccardo. L’ex coppia dopo vari tira e molla per svariati anni ha deciso di mettere il punto alla loro storia e dallo scorso anno, la Platano si è legata ad Alessandro. Una storia che ha fatto storcere il naso all’inizio vista la differenza di età ma che man mano ha convinto… Ora vivono il loro amore con molta serenità e tanti progetti…

E proprio pochi giorni fa a scatenare i follower è stata la stessa ex dama con queste parole: “Forse giovedì capiterà qualcosa… boh. Comunque fa tanto caldo…Niente, adesso devo andare a fare due, tre cose, e poi, e poi… ciao!” ha scritto sui social. Giovedì è il giorno in cui vengono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Il programma è destinato a tornare sul piccolo schermo l’11 settembre.

L’ex dama di Uomini e donne cambia vita? L’annuncio atteso a Ued

Se qualcuno ha pensato che Ida potesse diventare opinionista beh si sbaglia di grosso. Sembra invece più probabile che la 40 enne sia pronta ad annunciare un cambiamento importante nella sua vita.

Le ipotesi sono due: o è incinta, o è in programma una convivenza. La Platano ed Alessandro non hanno mai nascosto l desiderio di mettere su famiglia e proprio il bel salernitano non ha mai escluso la possibilità di trasferirsi a Brescia…