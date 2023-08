Uomini e donne registrazione del 25 agosto cancellata: Problemi per Maria De Filippi

La registrazione di Uomini e Donne di oggi, 25 agosto 2023, è stata annullata. Pare che la decisione sia stata presa per via di alcuni problemi di Maria De Filippi. A dare la notizia è stato Lorenzo Pugnaloni, esperto del dating show di Canale 5, che su Instagram svela al pubblico tutte le anticipazioni.

Dopo la registrazione di ieri 24 agosto, dove sono stati presentati i nuovi tronisti ci sarebbe dovuta essere una seconda… rimandata. Ma cosa è successo? Indiscrezioni parlando di un malessere della conduttrice. Ma andiamo a vedere insieme tutti i dettagli

Rimandata registrazione di Uomini e donne del 25 agosto: problemi per Maria de Filippi

“La registrazione di domani è stata annullata per problemi personali legati a Maria”, questo è ciò che si legge. Non si sa che tipo di problema abbia la conduttrice. Fatto sta che Quinn Mery oggi non sarà negli studi televisivi.

L’unica cosa che possiamo augurarci è che stai bene. Intanto, manca sempre meno al ritorno del programma sul piccolo schermo. Maria De Filippi, affiancata da Tina Cipollari e Gianni Sperti, tornerà in onda dall’ 11 settembre, al consueto orario su Canale 5.

Anticipazioni: cosa è successo nella prima registrazione

Nella prima registrazione di Uomini e donne sono stati presentati i primi tre tronisti. Si tratta di una ragazza già conosciuta al mondo della tv e due giovanissimi. Manuela Carriero ex partecipante di Temptation island ed ex fidanzata di Luciano Punzo e Brano e Cristian. Al momento leggendo commenti sui social il pubblico sembra aver apprezzato ma bisognerà vedere se riusciranno a svolgere serenamente il loro percorso e a conquistare a pieno i telespettatori.

La passata edizione non è stata fortunata, nei primi mesi. Federica Aversano e Federico Dainese hanno abbandonato il Trono. Nonostante ciò, c’è da dire l’attenzione del pubblico è nuovamente ricaduta sul Trono Classico dopo tanto tempo.