Uomini e donne anticipazioni: due grandi assenze al trono over, scoppia già la prima lite di fuoco

Finalmente sono tornate le registrazioni di Uomini e donne. Maria De Filippi e tutto il suo staff è tornata negli studi Elios dove ieri 24 agosto 2023 si sono riuniti cavalieri, dame e i nuovi tronisti. Una puntata molto particolare, non solo per le nuove presentazioni ma anche perchè non sono mancate discussioni e confronti.

Stando alle anticipazioni il primo scontro ha interessato Tina Cipollari che avrebbe attaccato Manuel (di Francesca) di Temptation Island. Ma non solo, battibecchi e anche molto coloriti sono nati anche tra Gemma, Aurora e Roberta… Infine, grandi assenze che non sono passate inosservate.

Uomini e donne anticipazioni: Riccardo e Armando assenti nella registrazione

Il 24 agosto 2023 dame e cavalieri sono tornati negli studi di Uomini e donne per le nuove registrazioni. Le anticipazioni ci fanno sapere che il pubblico ha apprezzato molto i nuovi tronisti che prenderanno parte a questa stagione, dato che finalmente almeno per quanto riguarda i ragazzi nessuno appartiene al mondo dello spettacolo.

Grande curiosità invece c’è stata anche per gli over. Grazie a Lorenzo Pugnaloni possiamo svelare che in studio mancavano due grandi protagonisti: Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato. Nelle scorse settimane si è parlato di un allontanamento dal dating, allontanamento però smentito dallo stesso cavaliere napoletano. Beh, molto probabilmente sia lui che Riccardo per altri motivi non hanno potuto presentarsi.

Scoppia già la prima lite di fuoco tra le dame

Lorenzo Pugnaloni ci fa sapere ancora che non sono mancati nemmeno i primi litigi tra le dame. Assente Ida Platano che come in tanti avevano pensato avrebbe dovuto prendere il ruolo di opinionista.

Precisiamo che questa è una fake news, mentre sembra quasi certo che l’ex dama tornerà con Alessandro per dare una bellissima notizia. Gli spoiler, infine ci fanno sapere anche che non sono mancati scontri sempre tra le donne. Nello specifico tra Aurora Tropea, Gemma Galgani e Roberta sono volati paroloni