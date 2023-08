Un posto al sole anticipazioni giovedì 10 agosto: Damiano muore? Lara scopre Marina

Ci saranno momenti di forte apprensione quelli che vivremo con una delle ultime puntate di Un Posto al Sole che precedono le vacanze estive. Proprio giovedì 10 agosto 2023, infatti, ci sarà una resa dei conti molto dura tra Damiano ed Eduardo.

Viola per questo motivo sarà angosciata. Spazio, poi, per le indagini di Marina sulla paternità di Tommy. La Giordano continua a cercare anche se non ha capito che la Martinelli l’ha smascherata.

Un posto al sole: resa dei conti tra Damiano e Eduardo

Ci attende una puntata molto particolare domani, 10 agosto. Le anticipazioni ci fanno sapere che tra Eduardo e Damiano arriverà la resa dei conti. Che il rapporto tra di loro non è più lo stesso è chiaro a tutti anche per via delle strade diverse che hanno intrapreso.

Dopo che il poliziotto, però, ha saputo che proprio a causa di Eduardo il figlio Manuel ha rischiato la vita, sarà pronto ad affrontarlo una volta per tutte. Damiano, però, non sa che starà per cacciarsi in guai molto seri e che questo confronto con il Sabbiese potrebbe davvero essere l’ultimo della sua vita. Si perchè come riportano diversi spoiler sembra che durante lo scontro qualcuno potrebbe persino perdere la vita… E si teme per Damiano.

Lara ha scoperto i piani di Marina

Sin dal momento in cui Marina, al parco, ha provato ad avvicinare Tommy , Lara ha subito capito hce la rivale avesse in mente qualcosa per smascherarla. Ovviamente la Giordano sarà all’oscuro di tutto e non saprà che la dark lady è li a controllarla.

E proprio durante una delle visite di Lara a Palazzo Palladini, Marina vorrà approfittare per riuscire a “rubare” un oggetto al piccolo da far analizzare dimostrando, così, col DNA, la non paternità di Ferri. Peccato però che la dark lady sarà un passo avanti mandando a monte i suoi piani.