Ballando con le Stelle, giuria sostituita in toto? Milly Carlucci: “Nessuno riconfermato”

Colpo di scena a Ballando con le Stelle, Milly Carlucci, infatti, ha fatto delle confessioni inedite in merito alla giuria. Per diverso tempo si sono susseguite notizie e indiscrezioni in merito a coloro i quali sarebbero stati riconfermati e a quelli che, invece, sarebbero stati mandati via.

Tra di loro si è molto parlato di Selvaggia Lucarelli. Nel corso di un’intervista rilasciata per il magazine Visto, però, Milly ha messo in discussione tutti i giurati. La donna ha fatto delle confessioni che nessuno si aspettava. Vediamo nel dettaglio che cosa ha rivelato.

Milly Carlucci mette in discussione tutta la giuria di Ballando con le Stelle

Milly Carlucci ha messo in discussione tutti i giurati di Ballando con le Stelle. In questo periodo si è molto parlato del cast della prossima edizione del talent show di Rai 1 e anche dei protagonisti che giudicheranno i vari concorrenti. Ad essere messo fortemente in discussione è stato il posto di Selvaggia Lucarelli. In molti hanno insinuato che la donna potesse non essere riconfermata per la prossima stagione a causa di alcuni comportamenti assunti nel programma e alcuni screzi avuti.

Ebbene, oltre a lei, pare che tutti siano stati messi in discussione adesso. Milly, infatti, ci ha tenuto a precisare che nessun membro della giuria è stato riconfermato, ma tutti sono in discussione. La giuria va valutata e bisogna prendere delle decisioni a riguardo. Ad ogni modo, la padrona di casa del format ci ha tenuto a precisare che questa è una scelta che non sarà fatta prima di un mese. Solo a settembre, infatti, si potranno avere delle informazioni concrete a riguardo.

Le confessioni sul cast e sui loro cachet troppo elevati

Come se non bastasse, poi, Milly Carlucci ha messo i discussione non soltanto i membri della giuria fissa di Ballando con le Stelle, ma anche i commentatori a bordo campo e i tribuni del popolo. Questo, dunque, vuol dire che anche il ruolo di Alberto Matano e Rossella Erra sia a rischio. Anche loro potrebbero non essere riconfermati nella prossima edizione del programma.

Inoltre, Milly ha parlato anche dei concorrenti. A tal riguardo, ha detto che scegliere il cast è molto complesso. In molti sono coloro i quali vogliono mettersi in gioco in tale format, tuttavia, nel momento in cui scoprono che per 4 mesi devono bloccare le loro vite per dedicarsi al programma, desiderano una lauta ricompensa. Questo rende difficile il mettersi d’accordo. In ogni caso, i nomi che al momento pare sarebbero stati confermati sono quelli di Bruno Barbieri, Simona Ventura, Teo Mammucari e Bobby Solo.