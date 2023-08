Gianni Sperti in ansia per il suo futuro a Uomini e Donne: “Non mi sorprenderei se mi cacciassero”

In queste ore, Gianni Sperti ha rilasciato un’intervista al magazine Novella 2000 in cui ha parlato di Uomini e Donne. L’opinionista svolge questo ruolo all’interno del talk show pomeridiano da tantissimi anni.

Ad ogni modo, dato che quest’anno sono state apportate tante modifiche in Mediaset tutti stanno iniziando a tremare e a temere di essere fatti fuori da un momento all’altro come accaduto a Barbara d’Urso Ebbene, tra questi sembra esserci anche Gianni. Vediamo cosa ha detto.

Gianni mette in dubbio il suo futuro a Uomini e Donne

Gianni Sperti, durante una recente intervista, ha parlato del suo futuro a Uomini e Donne. Come confermato anche da Maria De Filippi sul finire della scorsa edizione, sia lui sia Tina Cipollari sono stati confermati nel ruolo di opinionisti del programma. Specie Tina, poi, in questi giorni ha chiarito, una volta per tutte, che sarà sempre presente nella trasmissione e, anzi, sarà più agguerrita di prima.

A fronte di una Cipollari spavalda e sicura, però, c’è Sperti che, invece, è molto più timoroso. L’opinionista, infatti, ha dichiarato di essere rimasto alle dichiarazioni di Maria che, sul finire della scorsa edizione, disse ad entrambi gli opinionisti di essere stati confermati. Ad ogni modo, tutto potrebbe essere cambiato nel corso delle settimane. Gianni, dunque, ha voluto insinuare un dubbio circa la sua permanenza nel programma, e non solo.

Ecco cosa farebbe Sperti se venisse licenziato da UeD

Sempre nel corso di questa intervista, Gianni Sperti ha spiegato di non essere insostituibile a Uomini e Donne, anzi. Il protagonista ha ammesso che non si stupirebbe affatto se, d’improvviso, dovessero decidere di non rinnovargli il contratto e di mandarlo a casa. Tempo fa, infatti, sentì dire in azienda che tutti fossero importanti, ma nessuno indispensabile e insostituibile. Ne è un esempio quello che è accaduto a Barbara d’Urso in maniera del tutto inaspettata.

Gianni, dunque, a voluto mettere in cantiere questa eventualità. Questo, infatti, potrebbe anche essere il suo ultimo anno a Uomini e Donne, non si sa. Intanto, Sperti ha spiegato che ovviamente rimarrebbe male nel dover rinunciare al suo lavoro poiché UeD è una seconda casa per lui. Ad ogni modo, anche nel caso in cui dovesse essere rilevato dal ruolo di opinionista, Gianni ha detto che vorrebbe continuare a lavorare nello staff di Maria De Filippi, magari dietro le quinte.