Belen Rodriguez infiamma il gossip, sganciata la bomba sulle corna: De Martino che figura!

Dopo tanti pettegolezzi e rumors, Belen Rodriguez ha sganciato la bomba. Poche ore fa, infatti, ha postato un video molto evidente lanciando una frecciata abbastanza evidente a Stefano De Martino. Da ormai diversi mesi si parla di un addio definitivo tra i due.

Inizialmente si parlava di crisi, ma ormai sembra chiaro a tutti che la rottura sia arrivata. Belen e Stefano non hanno mai reso ufficiale la fine della loro storia d’amore, restando entrambi in silenzio per tutto questo tempo. Da parte loro solo gesti che hanno sempre lasciato un po’ spazio ai dubbi. Ora, però, la conduttrice argentina sembra essere intenzionata a parlare.

Belen Rodriguez on fire: il video delle corna conferma il tradimento di Stefano

Poche ore fa la modella argentina ha pubblicato un video che sta dividendo il web. Nello specifico ha postato un video che ritrae diversi cervi con le loro corna in mezzo alla natura. Un messaggio abbastanza chiaro, che non ha bisogno di troppe spiegazioni. Sembra che la conduttrice abbia voglia di confermare le ultime voci che parlano di tradimenti da parte di Stefano. A sganciare la bomba qualche giorno prima è stato Fabrizio Corona. Quest’ultimo ha dichiarato che l’ex ballerino di Amici ha tradito la modella e che è stato lui a sbagliare per primo. Tornando al breve video di Belen, nessuna didascalia affianco. Questa frecciata che arriva così, in modo inaspettato, ha subito attirato centinaia di utenti su Instagram.

Il video di Belen divide gli utenti