Gravissimo lutto in Rai, morto improvvisamente Riccardo Laganà: cause decesso

Questa mattina il mondo dello spettacolo si è risvegliato con una notizia davvero tristissima in quanto è morto Riccardo Laganà. Lui era il consigliere di amministrazione della Rai ed era un punto di riferimento per l’azienda.

La notizia, ovviamente, ha lasciato tutti senza parole, specie perché nessuno si aspettava un evento del genere. Il consigliere non sembrava essere affetto da nessuna patologia grave. Pertanto, vediamo che cosa è successo.

Tristissimo annuncio, morto un volto iconico della Rai, Riccardo Laganà: le cause

La Rai, ma tutto il mondo dello spettacolo in generale, è costernata dal dolore a causa della scomparsa improvvisa di uno dei volti iconici dell’azienda. Questa notte, infatti, è morto inaspettatamente Riccardo Laganà. A dare l’annuncio sono stati alcuni volti di spicco della rete di Stato. La Presidente Rai Marinella Soldi e l’Amministratore Delegato Roberto Sergio, infatti, si sono fatti portavoce di questa tristissima notizia.

Riccardo Laganà si è spento questa notte a causa di un arresto cardiaco improvviso. Il consigliere aveva solo 48 anni e non aveva delle particolari condizioni cliniche che potessero destare preoccupazione. Proprio in virtù di questo, tutti sono rimasti estremamente scioccati nell’apprendere questa tristissima notizia. Tutti i dipendenti dell’azienda si stanno stringendo attorno al dolore della famiglia.

Le parole di Marinella Soldi e Roberto Sergio per il consigliere scomparso improvvisamente

Lui era un punto di riferimento per tanti, nonché una persona ricordata come un uomo buono, disponibile e un grande lavoratore. Le parole spese da Marinella Soldi e Roberto Sergio sono state del tutto benevole. I due hanno detto che la Rai tutta è stata spiazzata da questo dolore profondo per l’improvvisa scomparsa del consigliere. Riccardo dava voce a tutte quelle persone che facevano parte del servizio pubblico e svolgeva il suo lavoro con impegno e professionalità.

Proprio quest’anno, infatti, era stato rinnovato per il secondo anno consecutivo nel ruolo di Consigliere di amministrazione della Rai in quanto il suo operato dell’anno precedente è stato egregio. Ad ogni modo, dopo aver dato questo triste annuncio, le trasmissioni televisive della rete di Stato sono tornate alla loro regolare programmazione. non resta che attendere le prossime ore e i vari TG per vedere se saranno fatti nuovi aggiornamenti a riguardo, specie in relazione ai funerali.