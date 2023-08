Terra Amara anticipazioni al 20 agosto 2023: Ylmaz in carcere, Demir si fa avanti con Zuleja

Continua con grande successo la messa in onda pomeridiana di Terra Amara. A breve la soap opera andrà in vacanza ma grazie agli spoiler possiamo svelare cosa vedremo nei prossimi episodi.. La rete ammiraglia Mediaset ha deciso di mettere in pausa la soap per questi ultimi giorni d’estate, anche se non del tutto.

Infatti, dal 13 al 27 agosto Terra Amara continuerà a tenerci compagnia, ma con le vecchie puntate. La messa in onda dei nuovi episodi della soap turca riprenderà lunedì 28 agosto 2023.

Terra Amara anticipazioni al 27 agosto: Hunkar scopre tutto

Come ben sanno gli appassionati di Terra Amara in questi nuovi episodi in onda nella settimana di ferragosto vedremo delle vecchie puntate. Insomma, bisognerà fare un passo indietro a quando Zuleyha e Yilmaz ottengono degli impeghi di maggior responsabilità all’interno della tenuta. Hunkar ha notato che hanno del potenziale nella coppia e così i due, così, scatenano l’ira e le invidie degli altri braccianti, che lavorano alla villa da più tempo di loro.

Hunkar si accorge che la madre, la signora Azize, è scomparsa. A trovarla è Gaffur, ma a salvarla sarà Yilmaz. La matrona con la sua astuzia capisce che i due giovani arrivati non sono fratelli ma bensì fidanzati. Nello stesso tempo vanno avanti i preparativi per le nozze di Zuleja e Demir…

Gli abitanti del villaggio si stanno ammalando di tifo. Per dare una mano ai contagiati, Zuleyha si affatica troppo, e si sente male. Intanto Demir parte, e Hunkar denuncia Yilmaz alle autorità.

Anticipazioni: Yilmaz finisce dietro le sbarre

Hunkar ha denunciato Yilmaz, il quale ora è stato sbattuto in carcere, ed è in attesa di giudizio. Intanto, la donna ospita Zuleyha, disperata, in casa, suscitando i sospetti e le invidie dei dipendenti della tenuta. Yilmaz è finito dietro le sbarre.

A lui, però, ci pensa Demir, il quale, anzitutto, gli trova un bravo avvocato. Dopodiché, quest’ultimo fa a Zuleyha una proposta di matrimonio. Nonostante non sia affatto d’accordo, Zuleja si trova costretta ad accettare sotto ricatto di Hunkar.