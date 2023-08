Ida Platano sfogo sui social: “Il sesto senso non sbaglia mai” cosa è successo? (FOTO)

Ida Platano è molto attiva sui suoi social e in queste ore ha dato luogo ad una sorta di sfogo. Nello specifico, la donna ha pubblicato un post all’interno del quale è presente una citazione che, secondo il suo punto di vista, è particolarmente azzeccata in questo periodo della sua vita.

Nel post in questione si fa riferimento al sesto senso di una persona e a come, in certi casi specifici, esso si riveli infallibile. Si tratta di un commento molto criptico che, in men che non si dica, ha sollevato un bel polverone. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Ecco lo sfogo criptico di Ida Platano

In queste ore, Ida Platano si è resa protagonista di uno sfogo mediante il suo account di Instagram. Sia lei, sia il suo fidanzato Alessandro Vicinanza, sono soliti condividere sui social alcune citazioni riferite al loro oroscopo. Ida è del segno dell’Ariete e la frase che in questa occasione era riferita al suo segno era la seguente: “Il tuo sesto senso non sbaglia mai“. La Platano ha voluto condividere questo contenuto ritenendolo particolarmente indicato per la sua persona.

La donna, poi, non ha aggiunto più alcun commento e non ha pubblicato nessuna storia successivamente. Gli utenti del web, così, hanno cominciato a fare delle ipotesi e delle supposizioni in merito ai motivi che potrebbero aver spinto Ida a condividere proprio quella frase. A quale sesto senso fa riferimento la giovane? Quale sarebbe la cosa che aveva pensato e che poi si è verificata? (Continua dopo la foto)

Ida e Alessandro pronti per un altro viaggio

Al momento, però, non è chiaro se lo sfogo di Ida Platano sia stato solo generico, oppure se sia stato riferito ad un episodio in particolare. Per il momento non sembra che le sue parole possano essere riferite ad Alessandro Vicinanza, in quanto tra loro la relazione procede a gonfie vele. Proprio di recente sono stati a Ibiza e Formentera in cui si sono goduti degli splendidi momenti di relax.

Tra non molto, inoltre, pare che partiranno nuovamente. Alessandro, infatti, nei giorni scorsi ha pubblicato delle Instagram Stories in cui si è ripreso all’interno di un’agenzia di viaggi ed ha chiesto ai suoi fan quale sarebbe stata la prossima meta. A quanto pare, dunque, Ida e Alessandro si preparano per un nuovo viaggio, argomento che di recente ha creato molto sgomento.